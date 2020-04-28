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Марат Башаров прокомментировал обвинения в домашнем насилии

Марат Башаров прокомментировал обвинения в домашнем насилии

Тема бытового насилия вновь поднимается в сети, а личная жизнь звезд, зарабатывающих на своей популярности, благоприятная почва для этого. В минувшую пятницу в сети появилось резонансное интервью Регины Тодоренко, в котором она осудила других известных женщин, открыто заявляющих в соцсетях о домашнем насилии и спросила, что они сделали, чтобы мужья их не били, после чего лишилась рекламных контрактов. А на следующий день в эфир вышел выпуск телешоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион", гостем которого стал 45-летний актер Марат Башаров, который поведал о романе с Татьяной Навкой и громких разводах с Екатериной Архаровой и Елизаветой Шевырковой. Экс-супруги актера, напомним, обвиняли его в рукоприкладстве, и в интервью Кудрявцевой Башаров подтвердил, что у него были конфликты с ними. С момента выхода программы в эфир на Сhange.org появилась петиция с призывом лишить Марата Государственной премии РФ и звания заслуженного артиста Татарстана, а инстаграм актера теперь атакуют хейтеры. Актер решил опубликовать видеообращение к ним.


Марат Башаров

У меня к вам, друзья, большая просьба. Могли бы вы свои мнения, комментарии писать не на страничке, где фотография Марселя (сын Башарова и Шевырковой. — Прим.ред.), так сказать плода любви насильника и жертвы насилия. Вы можете оставлять свои комментарии, например, вот под этим посланием, а не под фотографией нашего сына,— прокомментировал Марат Башаров гневные высказывания в свой адрес, среди которых были и слова про его ребенка.


Марат Башаров и Елизавета Шевыркова с сыном Марселем

Шевыркова и Башаров сыграли свадьбу незадолго до рождения Марселя — в июне 2016 года. В декабре 2018 года супруга актера попала в больницу с травмой носа, позже она обращалась за помощью к медикам с травмой руки, но отказывалась подавать заявление в полицию. В феврале 2019 года она подала документы на развод и развелась с актером уже через месяц.

До брака с Елизаветой Шевырковой Марат Башаров был женат на актрисе Екатерине Архаровой. В октябре 2014 года она попала в больницу с ушибами, переломом носа и сотрясением мозга, а после в телешоу "Пусть говорят" рассказала о том, что травмы ей нанес Марат. В 2015 году Архарова и Башаров развелись.


Марат Башаров отреагировал на петицию, призывающую лишить его профессионального признания из-за недостойного поведения в личной жизни.Ребята, не вы давали мне это звание. Его мне вручил президент Республики Татарстан, а Госпремию РФ — Владимир Владимирович Путин. Поэтому тот, кто давал, пусть тот и лишает,— ответил Башаров. 


Видео из инстаграма

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По материалам: spletnik.ru

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