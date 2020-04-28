Мариам Мерабова рассказала о своем участии в марафоне Doctor Jazz Party
Сегодня, 10:35 Лидия Мартынова
Одна из главных участниц онлайн-марафона Doctor Jazz Party в поддержку российских больниц и их сотрудников певица Мариам Мерабова заявила РИА Новости, что в сложившейся ситуации очень важна благотворительность.
"Все, что касается благотворительности, отзывается в моем сердце, и должно отзываться у каждого, особенно в такое действительно серьезное для всего мира время, — считает Мариам Мерабова.
Также она добавила, что испытывает "трепет по отношению к служению и жертве, которую приносят волонтеры, медики и весь медперсонал — те, кто сейчас находятся на передовой".
ria.ru, а также фестиваля Koktebel Jazz Party и на сайте стопкоронавирус.рф.
По материалам: ria.ru