Мариам Мерабова рассказала о своем участии в марафоне Doctor Jazz Party

Лидия Мартынова

Одна из главных участниц онлайн-марафона Doctor Jazz Party в поддержку российских больниц и их сотрудников певица Мариам Мерабова заявила РИА Новости, что в сложившейся ситуации очень важна благотворительность.





"Все, что касается благотворительности, отзывается в моем сердце, и должно отзываться у каждого, особенно в такое действительно серьезное для всего мира время, — считает Мариам Мерабова.

Также она добавила, что испытывает "трепет по отношению к служению и жертве, которую приносят волонтеры, медики и весь медперсонал — те, кто сейчас находятся на передовой".

ria.ru, а также фестиваля Koktebel Jazz Party и на сайте стопкоронавирус.рф.