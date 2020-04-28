Медицина не может никого вылечить, если она сама больна: Израиль в фокусе

Влада Некрасова

Портал mignews.com опубликовал аналитическую статью публициста Ирины Петровой под заголовком «Больная медицина».

Весь хаос, который мы наблюдаем сейчас в нашем здравоохранении, начинался когда-то с небольших проблем, которые росли как снежный ком. Не последнюю роль здесь сыграла самоуверенность. Израильтяне так привыкли считать свою медицину лучшей в мире, что казалось — испортить ее невозможно. Поэтому в высших эшелонах власти на здравоохранение чаще всего просто не обращали внимания (ничего хорошего из этого не выходило) либо бросались его перестраивать (получалось еще хуже).

Главное преимущество нашей медицины — высокая квалификация врачей и современные медицинские технологии. С этим не поспоришь, но много ли толку от высококлассного медицинского оборудования, если его не хватает на всех больных, а на консультацию к хорошему специалисту надо записываться за полгода?

Профессионализм наших медиков обусловлен не только высоким качеством местного образования. Исторически израильская медицина всегда пополнялась врачами-репатриантами со всех концов мира, в том числе из бывшего СССР. Но в начале 90-х бывший в то время министром здравоохранения Эхуд Ольмерт ввел обязательный экзамен на иврите для врачей с «советским» образованием. Этот подход вполне отвечал популярному в то время представлению о «русских» с купленными дипломами. Далеко не все свежие репатрианты сумели прорваться через этот барьер. Так израильская медицина недосчиталась сотен прекрасных врачей, заведомо поставленных в дискриминационные условия по сравнению с теми, кто получил образование в Израиле, Европе или Америке.

Сегодня, когда нам говорят о нехватке медицинского персонала, о том, что врачи массово выходят на пенсию, а смены для них нет, самое время вспомнить закон Ольмерта.

Второй удар по здравоохранению нанес следующий министр, Хаим Рамон, который ввел обязательное медицинское страхование, то есть, по сути, налог на медицину. Казалось бы, идея самая справедливая и гуманная — здравоохранение для всех, но, как любая уравниловка, она оказалась палкой о двух концах. Больничные кассы, вынужденные принимать всех желающих, начали стремительно урезать «корзину услуг» и вводить дополнительную страховку на дорогие процедуры и обследования.

И наконец, расцвет медицинского туризма фантастически обогатил посреднические фирмы, но израильтянам пришлось делить врачей, больничные койки и медоборудование с десятками тысяч людей, приезжающих к нам на лечение. В итоге ждать очереди на операцию или серьезное обследование приходится месяцами, потому что первыми обслуживают тех, кто платит не налоги, а «живые» деньги.

Неудивительно, что в последние годы граждане страны больше жалуются на свою медицину, чем гордятся ею. Но пока все эти недостатки не сказывались на общих показателях здоровья и продолжительности жизни, власти на них не реагировали. Здравоохранение прозябало на задворках государственных интересов: в борьбе за бюджет оно финансировалось по остаточному принципу, а пост главы Минздрава крайне низко котировался на коалиционных торгах. Премьер Нетанияху годами держал этот портфель при себе и, похоже, никогда в него не заглядывал.

На первом плане у правительства всегда стояла безопасность, и это вполне оправданно. Армия, в отличие от других ведомств, всегда получала бюджет, исходя из самых пессимистичных прогнозов. При этом никто как будто не задумывался, что на большой войне будет много раненых, но население при этом не перестанет болеть раком, диабетом, пневмонией и другими «гражданскими» хворями — а потому больницы и вся система всегда должны быть готовы к работе в нештатной ситуации.

Нынешнюю эпидемию «короны» можно рассматривать как репетицию большой войны. Но она наглядно показала, что происходит, если пустить здравоохранение на самотек. Для того, чтобы сдержать распространение эпидемии и спасти медицину от коллапса, государству пришлось остановить экономику и понести огромный ущерб. Наверное, десятой части потерянных денег хватило бы, чтобы привести здравоохранение в рабочее состояние, если бы их использовали вовремя и не урезали его бюджет с каждым годом.

Интересно, что самые большие сокращения проводил бывший гендиректор Минфина Моше Бар Симан-Тов, который еще в 2011 году заявлял: в Израиле молодое население, а потому нет смысла вкладываться в здравоохранение. Сейчас он занимает аналогичный пост в Минздраве сетует на старение населения и бьется с «короной» так усердно, что некоторые называют это министерство «министерством коронавируса». Создается впечатление, что другие болезни и проблемы со здоровьем просто исчезли.

Не получается ли, что мы и здесь готовимся — пусть не к прошлой войне, но, во всяком случае, не к будущей? Ведь это далеко не единственная внезапная эпидемия, которая может обрушиться на человечество. Как мы будем бороться против новой смертельной инфекции? Снова посылать агентов Мосада за оборудованием? Запирать людей по домам? Закрывать школы, фабрики и границы, губить экономику, повергать население в нищету?

Конечно, невозможно подготовить лекарство и вакцину для каждой напасти. Именно поэтому необходимо выстроить всю систему так, чтобы она могла быстро и гибко реагировать на самые разные ситуации. Дело не только в финансировании. Понятно, что Минздрав будет ожесточенно сражаться за свой бюджет, пугая правительство и Кнессет мрачными сценариями. К сожалению, экстремальная ситуация у нас всегда становится поводом для шантажа и вытягивания дополнительных денег заинтересованным ведомством. Но без грамотного руководства любые суммы ухнут в черную дыру. Необходимо, чтобы во главе министерства наконец оказался человек с медицинским образованием или хотя бы с опытом руководства медицинским учреждением. Очень важно сделать правильное назначение после ухода Якова Лицмана, который оказался на этом посту случайно, как и многие до него. Разделение обязанностей между Минздравом, службой тыла и армией должны быть четко прописаны, а не зависеть от договоренности между министрами и от желания главы правительства. Медицина не может никого вылечить, если она сама больна.

Автор: Ирина Петрова

Газета «Еврейский Мир» опубликовала аналитическую статью американо-израильского журналиста, заместителя редактора газеты «The Jerusalem Post» Кэролайн Глик, в переводе Александра Непомнящего, под заголовком «О китайском вирусе и палестинских арабах».

Пару недель назад чиновники министерства здравоохранения Израиля призвали Израиль «с медицинской точки зрения аннексировать Иудею и Самарию» на время пандемии коронавируса. Идея заключалась в том, что, хотя Израиль и Палестинская администрация (ПА) являются отдельными политическими образованиями, в плане общественного здравоохранения они неразделимы.

На практическом уровне, однако, этот призыв был излишним. С того момента, как китайский вирус добрался до Израиля, управление здравоохранения при ПА начало беспрецедентное сотрудничество со своими израильскими коллегами. Палестинские арабы последовали примеру Израиля практически во всех аспектах борьбы с коронавирусом.

Медицинские бригады автономии прошли обучение в израильских больницах. Израиль предоставил ПА комплекты для проверок на коронавирус, защитное снаряжение, респираторы и другое жизненно важное в борьбе с пандемией оборудование. Даже режим ХАМАСа в Газе признал авторитет Израиля в противостоянии вирусу.

Вот только, при всей успешности «медицинской аннексии», сотрудничество между медицинскими работниками совершенно не оказало влияния на какое-либо изменение в позиции руководства палестинских арабов.

Выяснилось, что как контролируемая ООП Палестинская администрация в Иудее и Самарии, так и режим ХАМАС в Газе вполне способны получать помощь от Израиля в борьбе с пандемией, и одновременно использовать эту самую пандемию в качестве средства нанесения ущерба и вреда Израилю.

И это именно то, чем они и занялись.

Подстрекательство и клевета, как обычно

Глава «правительства» ПА Мохаммад Штайе долгое время считался «умеренным». Он входил в группу, ведущую переговоры с Израилем, получил академическое западное образование и является фаворитом комиссаров Европейского Союза. Неслучайно, многие расценили решение главы ПА Махмуда Аббаса назначить в прошлом году Штайе «премьер-министром», этаким признаком умеренности. Увы, подобный оптимизм оказался совершенно неуместен.

Состоявшуюся в конце марта в Рамалле пресс-конференцию, Штайе использовал для распространения сразу множества кровавых наветов в адрес Израиля. Так Штайе обвинил израильских солдат в распространении эпидемии. «Мы слышали свидетельства того, — заявил он, — что некоторые солдаты пытаются распространять вирус через дверные ручки автомобилей. Это случай расизма и ненависти со стороны людей, которые желают смерти другим. Мы добавим это в список преступлений, которые они совершили».

Более того, Штайе обвинил и само государство Израиля в использовании работающих в Израиле жителей автономии в качестве биологического оружия против всех палестинских арабов. По его утверждению, стремление Израиля сохранить тридцати тысячам палестинских арабов возможность работать на израильских работодателей, объясняется исключительно желанием того, чтобы затем они могли заразиться коронавирусом, после чего, вернувшись домой заразить всех своих соседей и родственников. В качестве примера, Штайе сообщил, что житель его деревни, который работал в Израиле, вернулся в деревню зараженным и заразил вирусом двадцать своих соседей.

Но это ещё не всё! В духе сотрудничества с властями автономии и в надежде предотвратить массовое заражение среди палестинских арабов, Израиль предпринял беспрецедентный и рискованный шаг, позволив, так называемым «силам безопасности» ПА действовать в арабских пригородах Иерусалима и в деревнях, расположенных в «зоне С», несмотря на то, что в соответствии с двусторонними соглашениями между Израилем и палестинскими арабами, только Израиль обладает полномочиями по обеспечению безопасности в этих районах.

Однако вместо того, чтобы поблагодарить Израиль за его шаги, Штайе заявил, что Израиль отказывается помочь палестинским арабом справиться с эпидемией коронавируса и, более того, намеренно подвергает их опасности.

Хуже того, «силы безопасности» палестинской автономии, развёрнутые в «зоне С», занялись тем, что стали мешать палестинским арабам вести дела с израильтянами или работать на израильтян. Другими словами, они были задействованы не для борьбы с коронавирусом, а для предотвращения мирных контактов между палестинскими арабами и израильтянами.

За последние несколько недель израильская неправительственная организация Palestinian Media Watch, занимающаяся мониторингом средства массовой информации ПА, опубликовала многочисленные сообщения о резком антисемитском подстрекательстве в официальных СМИ ПА и социальных сетях.

Так, например, на странице «Комиссии ООП по делам заключенных» в Фейсбуке в начале месяца был выставлен специальный видеоклип, посвященный «Дню палестинских детей», в котором Израиль обвиняется в заражении несовершеннолетних палестинских арабов, находящихся в израильских центрах содержания под стражей. Во время «инсценировки» на маленьких детей в наручниках нападала пластиковая модель коронавируса.

Официальная телевизионная сеть ПА регулярно интервьюирует представителей ПА, которые обвиняют еврейских жителей Иудеи и Самарии в том, что те, якобы, плюются и касаются банкоматов в арабских деревнях, специально, чтобы заразить палестинских арабов вирусом.

«Аль-Хаят аль-Джадида», официальная газета ПА, опубликовала карикатуру, в которой солдат Армии обороны Израиля был изображен как коронавирус, ведущий биологическую войну против ни в чем не повинных палестинских арабов.

При этом, не переставая вести совершенно нацистскую кампанию подстрекательства в адрес израильтян в своих средствах массовой информации, и, физически блокируя мирные связи между израильтянами и палестинскими арабами, ПА обратилась к Израилю за помощью. Штайе запросил и получил у Израиля ссуду в полмиллиарда шекелей.

На что будут потрачены деньги?

Деньги на террор

В то время как распространитель клеветы и подстрекательства Штайе пообещал направить деньги на спасение экономики ПА от разрушительных последствий эпидемии, власти ПА официально объявили о том, что прежде всего средства будут выделены террористам, заключенным в израильских тюрьмах и их семьям, а вовсе не обнищавшим жителям автономии.

Абсолютное нежелание ПА заботиться о благосостоянии своего народа становится еще более очевидным, если рассмотреть, организованный Штайе «сбор средств для бедных» в контексте той политики, которая проводится на самом деле. «Силы безопасности» автономии в «зоне С», запрещающие палестинским арабам торговать с израильтянами или работать на израильских предприятиях, следуют указаниям Штайе. Не кто иной, как Штайе запретил палестинским арабам работать в израильских посёлках, расположенных в Иудее и Самарии и, таким образом, обрек десятки тысяч лишенных средств к существованию семей палестинских арабов на нищету и голод.

Масштабный захват земель

Параллельно власти ПА использует нынешний период, когда израильтяне остаются в карантине из-за коронавируса для масштабного незаконного строительства вокруг еврейских посёлков в Иудее и Самарии. Так, например, обширные строительные работы ведутся вокруг города Эфрат в Гуш-Эционе к югу от Иерусалима. Основных центров этого незаконного строительства — два.

Первый — по соседству с северным въездом в город Эфрат, где власти автономии активно строят вдоль подъездной дороги к шоссе 60. Эти здания, превращаясь в плацдарм для стрельбы по евреям, физически угрожают жителям северных районов Эфрата и создают реальную угрозу на трассе, которой жители вынуждены пользоваться всякий раз, когда они въезжают или покидают Эфрат.

Второй располагается вокруг холма Эйтам. Холм Эйтам является важнейшим резервным земельным участком Эфрата для будущего градостроительства и стратегической топографической позицией, соединяющей Эфрат с восточным районом Гуш-Эциона, в частности, с крупным посёлком Текоа. Палестинские арабы давно занимаются незаконным строительством вокруг холма, стремясь предотвратить его развитие и, таким образом, изолировать жителей еврейских посёлков в восточной части Гуш-Эциона. С начала пандемии строительство там тоже резко возросло.

ХАМАС: продолжение войны

Не отстаёт от своих коллег из ООП и режим ХАМАСа в Газе, распространяя столь же ядовитый поток антисемитского подстрекательства против Израиля, и, утверждая, что евреи ведут биологическую войну против палестинских арабов. Вместе с тем, как и прежде, важнейшие усилия ХАМАСа, в отличие от ООП, напрямую связаны с физической войной против евреев.

На прошлой неделе в израильских СМИ стали появляться оптимистические сообщения о том, что Израиль и ХАМАС ведут секретные переговоры с целью достичь соглашение, согласно которому ХАМАС в обмен на помощь в борьбе с коронавирусом вернет тела погибших израильских солдат и живых израильских заложников, удерживаемых с 2014 года. К сожалению, израильские чиновники, поделившиеся со СМИ своими оптимистическими прогнозами, явно подзабыли, с кем они имеют дело.

ХАМАСу абсолютно наплевать на жителей Газы, и защищать их от эпидемии, как поступают власти Израиля в отношении своих граждан, они вовсе не собираются. Те же самые террористы, что привыкли цинично использовать детей Газы в качестве живого щита для своих ракетных бригад, вовсе не собираются жертвовать какими-либо рычагами против Израиля, ради защиты своих жителей от коронавируса. Просто в тот момент, когда они поняли, что Израиль стремится защитить Газу от массового заражения, они решили использовать эту озабоченность Израиля в своих целях.

ХАМАС потребовал, чтобы Израиль предоставил помощь в борьбе с коронавирусом бесплатно. И Израиль пошёл на это. Израильские специалисты обучили медицинские группы из больницы Шифа в Газе методам лечения заражённых коронавирусом. На прошлой неделе Израиль разрешил импортировать в Газу высокотехнологическое оборудование, используемое для быстрого обнаружения коронавируса.

Что же касается освобождения израильских заложников и останков солдат Армии обороны Израиля, по сообщениям арабских СМИ, эпидемия никак не повлияла на позицию главарей террора. ХАМАС требует, чтобы Израиль освободил из тюрьмы 250 террористов не в обмен на заложников и тела погибших солдат, а всего лишь в обмен на «информацию» о них.

Диктатуры VS демократии

Поведение лидеров режимов ООП (ПА) в Иудее и Самарии и ХАМАСа в Газе демонстрируют нам две вещи.

Во-первых, обе группы остаются одержимы своей войной против Израиля.

Во-вторых, своим поведением они ясно подчёркивают разницу между авторитарными режимами и свободными обществами.

С начала пандемии абсолютное большинство демократически избранных правительств разных стран допустили множество ошибок в борьбе с эпидемией. Тем не менее борьбу правительств Италии, Израиля, Тайваня или США, да и всех остальных подобных стран объединяет общая ключевая черта — важнейшим приоритетом для всех этих правительств является защита жизни и благополучия граждан своих стран.

Напротив, авторитарные режимы — как власти палестинских арабов, так и правительства Китая или Ирана, заняты главным образом тем, как использовать пандемию в своих собственных интересах.

Так, Китай, являющийся источником коронавируса, скрывает многое из того, что ему известно о происхождении пандемии, и значительно занижает информацию об уровне заражения и смертности от эпидемии внутри Китая. Китайцы скрывают эту жизненно важную информацию, чтобы представить себя более компетентными в борьбе с вирусом, нежели «эти неуклюжие демократии», изо всех сил пытающиеся сдерживать распространение эпидемии, а заодно, продвигают свою теорию заговора, будто бы источником пандемии являются США. При этом, пока мир отвлечён борьбой с коронавирусом, Китай усилил свои угрозы в адрес Тайваня и, похоже, провёл испытания ядерного оружия.

Иран также публикует лживые данные о распространении коронавирусной инфекции и смертности в Иране. В то время как официальные данные утверждают, мол, лишь, 4700 иранцев умерли от коронавируса, иранские оппозиционные силы считают, что погибло уже около тридцати тысяч иранцев.

Подобно палестинским арабам и китайцам, иранцы тоже обвиняют Израиль и США в изобретении и распространении вируса. Отклонив предложение США о гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом, иранские власти стали использовать пандемию в качестве инструмента для сбора средств. Они требуют помощи от Международного валютного фонда и Европейского союз, играя на политическом расколе в США, чтобы оказать давление на администрацию Трампа и отменить экономические санкции США в отношении своего режима. Все это время Иран не перестаёт угрожать американским силам в Ираке и продолжает свою деятельность по обогащению урана.

За кем правда?

Своим поведением лидеры палестинских арабов ясно показывают, что стремление достичь с ними какого-либо мира изначально обречены на провал. У Израиля же есть свои постоянные жизненно важные интересы в Иудее и Самарии, и он обязан защищать эти интересы, применяя там собственные суверенные законы всегда и везде, как сочтет это необходимым, не позволяя властям ПА путаться под ногами и вредить.

Но в более широком смысле своим поведением палестинские арабы, как и их авторитарные единомышленники в Китае, в Иране и прочих аналогичных местах, демонстрируют разницу между демократиями и диктатурами.

Увы, но в этом мире есть как хорошие парни, так и негодяи. И в будущем, когда мы в очередной раз запутаемся, разбираясь в том, кто хороший, а кто плохой, все, что нам нужно будет сделать, чтобы выяснить, на чьей стороне справедливость, — это вспомнить, как они вели себя во время пандемии коронавируса.

Автор: Кэролайн Глик