Медицинские маски и перчатки станут обязательными для пассажиров самолетов

Анастасия Иванова

Пассажиров самолетов после снятия ограничений на перелеты обяжут носить медицинские маски и перчатки. Такие изменения после окончания пандемии коронавируса анонсировала глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РБК.

Она отметила, что россиянам будет необходимо изменить свои привычки. При этом ужесточатся требования к перевозчикам — они должны будут проводить «бесконечные обработки и постоянный режим обеззараживания воздуха».

Эти же требования могут быть распространены и на другие виды транспорта, предупредила Попова.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, глава Роспотребнадзора не исключила, что режим самоизоляции в России может быть ослаблен после 12 мая.