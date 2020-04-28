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Медведев обсудит с ЕР помощь россиянам в период пандемии

Медведев обсудит с ЕР помощь россиянам в период пандемии
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев обсудит участие правящей партии в помощи гражданам и медикам в РФ в период пандемии коронавируса.

Этот вопрос партия поднимет на заседании президиума генсовета, которое состоится во вторник в режиме онлайн. Как сообщили в пресс-службе ЕР, на заседании будет принято решение о приобретении компьютерной техники для школьников из нуждающихся семей, а также средств индивидуальной защиты для медиков.

# Политика
По материалам: ria.ru

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