Медведев предложил всем членам «ЕР» отдать зарплату на борьбу с Covid-19

Влада Некрасова

Направить месячную зарплату для помощи в борьбе с распространением коронавируса — с таким призывом обратился к однопартийцам сегодня, 28 апреля, лидер «Единой России», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Сегодня я обращаюсь ко всем нашим коллегам, к депутатам Государственной думы, к членам Совета Федерации, к нашим парламентариям в регионах и вообще ко всем нашим однопартийцам, у кого есть соответствующие возможности, и призываю направить на уплату членских взносов месячную заработную плату», — сказал Медведев во время заседания президиума генсовета партии.

По его словам, эти пожертвования будут направлены на помощь медицинским работникам «и вообще на помощь и поддержку для тех, у кого сейчас есть проблемы».

Как сообщало ИА Newstes , две недели назад Дмитрий Медведев заявил, что в ряде отраслей экономики России «наблюдается коллапс, и эти проблемы нужно решать, а не замалчивать». Он отметил, что с этим столкнулись все государства и каждое «готовит свой ответ». В России этот ответ уже частично реализован за счет решений, принятых президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, что зарплата самого Дмитрия Медведева на новом посту составляет 618 тыс. 713 рублей в месяц.