Медведев предложил всем членам «ЕР» отдать зарплату на борьбу с Covid-19
Направить месячную зарплату для помощи в борьбе с распространением коронавируса — с таким призывом обратился к однопартийцам сегодня, 28 апреля, лидер «Единой России», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, эти пожертвования будут направлены на помощь медицинским работникам «и вообще на помощь и поддержку для тех, у кого сейчас есть проблемы».
Как сообщало ИА Newstes , две недели назад Дмитрий Медведев заявил, что в ряде отраслей экономики России «наблюдается коллапс, и эти проблемы нужно решать, а не замалчивать». Он отметил, что с этим столкнулись все государства и каждое «готовит свой ответ». В России этот ответ уже частично реализован за счет решений, принятых президентом РФ Владимиром Путиным.
Напомним, что зарплата самого Дмитрия Медведева на новом посту составляет 618 тыс. 713 рублей в месяц.