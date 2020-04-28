Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Медведев предложил всем членам «ЕР» отдать зарплату на борьбу с Covid-19

Медведев предложил всем членам «ЕР» отдать зарплату на борьбу с Covid-19

Медведев предложил всем членам «ЕР» отдать зарплату на борьбу с Covid-19

Направить месячную зарплату для помощи в борьбе с распространением коронавируса — с таким призывом обратился к однопартийцам сегодня, 28 апреля, лидер «Единой России», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Сегодня я обращаюсь ко всем нашим коллегам, к депутатам Государственной думы, к членам Совета Федерации, к нашим парламентариям в регионах и вообще ко всем нашим однопартийцам, у кого есть соответствующие возможности, и призываю направить на уплату членских взносов месячную заработную плату», — сказал Медведев во время заседания президиума генсовета партии.

По его словам, эти пожертвования будут направлены на помощь медицинским работникам «и вообще на помощь и поддержку для тех, у кого сейчас есть проблемы».

Как сообщало ИА Newstes , две недели назад Дмитрий Медведев заявил, что в ряде отраслей экономики России «наблюдается коллапс, и эти проблемы нужно решать, а не замалчивать». Он отметил, что с этим столкнулись все государства и каждое «готовит свой ответ». В России этот ответ уже частично реализован за счет решений, принятых президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, что зарплата самого Дмитрия Медведева на новом посту составляет 618 тыс. 713 рублей в месяц.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Жаловавшаяся на избиения жена Прилучного попросила у него прощения
Жаловавшаяся на избиения жена Прилучного попросила у него прощения
Стартовал третий сезон кубка по менеджменту «Управляй!»
Стартовал третий сезон кубка по менеджменту «Управляй!»
Медведев предложил всем членам «ЕР» отдать зарплату на борьбу с Covid-19
Медведев предложил всем членам «ЕР» отдать зарплату на борьбу
Россия перестала ждать роста цен на нефть
Россия перестала ждать роста цен на нефть
Выступление Владимира Путина онлайн: к чему нам готовиться?
Выступление Владимира Путина онлайн: к чему нам готовиться?
Определен самый популярный российский клип на YouTube
Определен самый популярный российский клип на YouTube
Евросоюз отказался признать власть Хафтара в Ливии
Евросоюз отказался признать власть Хафтара в Ливии
Медицина не может никого вылечить, если она сама больна: Израиль в фокусе
Медицина не может никого вылечить, если она сама больна: Израиль
Путин проведет совещание по теме паводков и природных пожаров
Путин проведет совещание по теме паводков и природных пожаров
6 предметов, от которых нужно избавиться к 1 мая 2020 года
6 предметов, от которых нужно избавиться к 1 мая 2020 года
В архивах Османской империи нашли старейшее свидетельство гибели человека от метеорита
В архивах Османской империи нашли старейшее свидетельство гибели
На полицейских завели дело за избиение алтайца дубинками
На полицейских завели дело за избиение алтайца дубинками

Топ на сегодня

США решили выставить Китаю счет за коронавирус
США решили выставить Китаю счет за коронавирус
Трамп призвал штаты поторопиться со снятием ограничений по Covid-19
Трамп призвал штаты поторопиться со снятием ограничений по Covid-19
Медицинские маски и перчатки станут обязательными для пассажиров самолетов
Медицинские маски и перчатки станут обязательными для пассажиров
Заразившийся коронавирусом российский врач рассказал о лечении в реанимации
Заразившийся коронавирусом российский врач рассказал о лечении в
Медведев обсудит с ЕР помощь россиянам в период пандемии
Медведев обсудит с ЕР помощь россиянам в период пандемии

Еще по теме

Врио секретаря генсовета «Единой России» Турчак представлен руководству партии
Нужно оптимизировать количество партийных проектов, заявил Медведев
Медведев заявил, что единовременные выплаты пенсий компенсируют инфляцию
Медведев: рейтинг доверия россиян к Госдуме вырос