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Меган Маркл наняла адвоката принцесса Дианы для судебного разбирательства с британскими таблоидами

Меган Маркл наняла адвоката принцесса Дианы для судебного разбирательства с британскими таблоидами

В Верховном суде Англии продолжает рассматриваться дело 38-летней Меган Маркл против британских таблоидов. Этот иск был подан герцогиней Сассекской еще в октябре прошлого года. Тогда Меган обвинила владельцев британского таблоида Mail on Sunday в неправомерном использовании частной информации и нарушении авторских прав — это произошло после того, как издание опубликовало личное письмо, которое Меган написала своему отцу Томасу Марклу почти сразу после своей свадьбы с принцем Гарри в 2018 году.


Меган Маркл

На днях выяснилось, что интересы Меган Маркл в суде будет защищать адвокат Дэвид Шерборн, который когда-то представлял и покойную принцессу Диану, мать принца Гарри. Эти данные были предоставлены юридической фирмой 5RB, в которой работает Шерборн. Известно, что за свою долгую карьеру опытный адвокат защищал в суде не только принцессу Диану, но и других звезд. Его подзащитными также в свое время были Пол Маккартни, Кейт Мосс, Элтон Джон и многие другие. Все эти звездные иски также были поданы против различных таблоидов.


Принцесса Диана

На прошлой неделе в Верховном суде Англии прошло первое слушание по делу Меган Маркл против британских таблоидов. Из-за пандемии коронавируса заседание прошло в формате онлайн. Слушание длилось целых шесть часов, а после его завершения стало понятно, что в будущем Меган Маркл и ее отец Томас могут встретиться лицом к лицу в суде (эта будет первая встреча за более чем два года), чтобы дать показания друг против друга.

Адвокат Дэвид Шерборн отметил, что после публичного позора, который Меган Маркл пережила из-за публикации своего личного письма в таблоиде, у нее начались проблемы с сердцем. Адвокат уточнил, что герцогиню особенно расстроил тот факт, что ее отец Томас Маркл продолжал общаться с таблоидами уже после публикации письма и давать им свои комментарии на этот счет.


Меган Маркл и принц Гарри

Напомним, что Томас Маркл передал письмо дочери прессе, потому что счел его довольно обидным. Томас отметил, что был расстроен из-за того, что Меган не проявила беспокойства о его здоровье. За передачу письма Томас Маркл получил от журналистов деньги.

Это не было письмо любящей дочери, она не спрашивала о моем здоровье. Не было ни единой строчки, которую можно было бы истолковать как "давай встретимся и покончим с нашими разногласиями". Когда я открыл письмо, я надеялся, что это будет словно оливковая ветвь — послание к примирению, о котором я так мечтал. Но вместо этого письмо лишь глубоко обидело меня,

— объяснил свой поступок Томас Маркл.

Напомним, ранее в прессе появлялась информация, что в ходе разбирательств этого дела показания против Меган Маркл, возможно, будут вынуждены дать ее близкие друзья. Кто именно из приятелей герцогини был вызван в суд, не уточняется.


Меган Маркл
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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