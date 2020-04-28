Микки Рурк завершил съемки в новом фильме, несмотря на коронавирус
По информации издания, правительство Латвии, где проходила часть работы над лентой, разрешило съемочной группе продолжить кинопроизводство. Все сотрудники соблюдали меры безопасности: носили маски и перчатки, измеряли температуру два раза в день, соблюдали дистанцию и дезинфицировали оборудование.
"Я приехал в Ригу на съемки. Из-за этого COVID-19 чуть все не вышло из-под контроля. Но в итоге было замечательно", — прокомментировал Рурк.
Продюсер Ю-Фай Суэн рассказал Variety, что график актера пришлось изменить, поскольку Латвия собиралась закрывать авиасообщение с другими странами.
"К счастью, он согласился прилететь пораньше, — уточнил Суэн.По словам режиссера картины Мауро Боррелли, актеры и члены съемочной группы быстро приспособились к маскам и другим мерам предосторожности и стали работать более эффективно.
В фильме рассказывается об американских солдатах, которые выполняют секретную миссию во время Второй мировой войны, но попадают в ловушку. Теперь они имеют дело не только с фашистами, но и с жуткой ведьмой.
Известно, что в фильме снялись: Роберт Неппер (сериал "Побег"), Джексон Рэтбоун ("Сумерки", "Повелитель стихий") и другие.
Дата выхода хоррора пока не известна.