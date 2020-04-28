Микки Рурк завершил съемки в новом фильме, несмотря на коронавирус

Алексей Вольцев

СМИ узнали, что американский актер Микки Рурк завершил съемки в фэнтезийном фильме ужасов Warhunt (Военная охота"), несмотря на пандемию коронавируса, сообщает Variety.

По информации издания, правительство Латвии, где проходила часть работы над лентой, разрешило съемочной группе продолжить кинопроизводство. Все сотрудники соблюдали меры безопасности: носили маски и перчатки, измеряли температуру два раза в день, соблюдали дистанцию и дезинфицировали оборудование.





"Я приехал в Ригу на съемки. Из-за этого COVID-19 чуть все не вышло из-под контроля. Но в итоге было замечательно", — прокомментировал Рурк.

Продюсер Ю-Фай Суэн рассказал Variety, что график актера пришлось изменить, поскольку Латвия собиралась закрывать авиасообщение с другими странами.

"К счастью, он согласился прилететь пораньше, — уточнил Суэн.

По словам режиссера картины Мауро Боррелли, актеры и члены съемочной группы быстро приспособились к маскам и другим мерам предосторожности и стали работать более эффективно.

В фильме рассказывается об американских солдатах, которые выполняют секретную миссию во время Второй мировой войны, но попадают в ловушку. Теперь они имеют дело не только с фашистами, но и с жуткой ведьмой.

Известно, что в фильме снялись: Роберт Неппер (сериал "Побег"), Джексон Рэтбоун ("Сумерки", "Повелитель стихий") и другие.

Дата выхода хоррора пока не известна.