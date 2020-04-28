Минэнерго гарантирует отсутствие дефицита топлива в России

Анастасия Иванова

Минэнерго гарантирует, что в России не будет дефицита топлива при любом развитии ситуации на рынке, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"... чтобы в будущем не допустить несоразмерного сокращения предложения на рынке нефтепродуктов, Минэнерго России в режиме реального времени мониторит ситуацию с наличием необходимых запасов топлива во всех регионах страны. При любом развитии ситуации мы гарантируем, что дефицита не будет", - написал Новак в своей авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".