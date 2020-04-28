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Минтруд напомнил о правилах начисления зарплаты в период нерабочих дней

Минтруд напомнил о правилах начисления зарплаты в период нерабочих дней

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью телеканалу «Россия-24» во вторник заявил, что зарплата сотрудников не должна снижаться, если их трудовые обязанности на период нерабочих дней не изменились.

«На сегодняшний день права тех, кто работает в удаленном режиме, защищаются государством. Если мы говорим о размере оплаты труда, то в случае если не изменились ваши трудовые обязанности, ваша заработная плата должна соответствовать тому уровню, который был в обычное время работы», — подчеркнул глава ведомства.

По его данным, сегодня в удаленном режиме уже работают порядка 10% граждан. При этом Котяков выразил уверенность, что после завершения всех ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, «большинство граждан захотят остаться именно в таком режиме».

Министр также обратил внимание, что для людей с особенностями здоровья такой формат работы дает новые возможности по трудоустройству.

На этом фоне Котяков отметил необходимость подготовить «правильную» нормативно-правовую базу, регулирующую взаимоотношения работодателя и работника в условиях дистанционной работы.

Накануне первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что работодатели имеют право платить меньшую зарплату на удалённой работе, если до введения режима нерабочих дней в организации действовали разные нормы об оплате труда на рабочем месте и удалённо. Если же в компании нет нормативных актов о разной оплате труда, либо они были приняты после указа главы государства о режиме нерабочих дней, то зарплата работающих удаленно сотрудников должна быть сохранена в полном объёме.

28 апреля президент Владимир Путин подписал указ, который продлевает период нерабочих дней в стране до 11 мая включительно. 

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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