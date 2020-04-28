Мировой экономике предрекли тяжелейшие времена из-за коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Мировой экономике предрекли тяжелейшие времена из-за пандемии коронавируса. По самым оптимистичным прогнозам аналитиков, глобальный ВВП в 2020 году сократится на 4 процента, или 6 триллионов долларов. Об этом пишет Bloomberg.

По оценке специалистов, экономические показатели наиболее развитых экономик мира в 2020 году будут худшими со времен Великой депрессии 1930-х годов, то есть почти за 100 лет. При самом оптимистичном сценарии ВВП США сократится на 6,4 процента, Европы — на 8,1 процента, Японии — на 4 процента, а Китай покажет самый низкий экономический рост за всю историю.

В случае второй волны коронавируса мировые показатели будут намного хуже, предупреждают аналитики агентства. Глобальный ВВП упадет на 5,6 процента. Если антикризисные меры будут недостаточными, то падение составит 7,2 процента. Однако страны, которые окажут финансовую помощь пострадавшим секторам экономики в нужном объеме, смогут выйти из кризиса быстро.

Ранее экономисты Oxford Economics прогнозировали, что уровень мирового ВВП сократится на 1,3 процента, а потери могут составить 1,1 триллиона долларов по итогам 2020 года. По прогнозу Международного валютного фонда (МВФ) мировой ВВП упадет в 2020 году на 3 процента.