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Миру предрекли исторический уровень безработицы

Миру предрекли исторический уровень безработицыФото: Shannon Stapleton / Reuters

Эксперты ООН предрекли масштабное сокращение рабочих мест по всему миру из-за пандемии коронавируса. Об этом сказано в докладе организации, передает РИА Новости.

Кризис, вызванный коронавирусом, погружает мировую экономику в рецессию с историческим уровнем безработицы, заявили специалисты. По их прогнозам, свыше 195 миллионов человек (в пересчете на полную ставку) могут потерять работу только по итогам второго квартала текущего года.

Пандемия COVID-19 привела к кризису в сфере занятости и уровня жизни. При этом сильнее всего пострадали малые и средние предприятия, работники сельского хозяйства, самозанятые, наемные работники, беженцы и рабочие-мигранты. Также серьезный удар пришелся по индустрии туризма и культуры, а также сферы услуг.

Ранее советник президента США по экономическим вопросам Кевин Хассетт предрек стране уровень безработицы времен Великой депрессии. Тогда он достигал 25 процентов. «У нового кризиса есть все шансы повторить такие же цифры, так как уже сейчас за 10 дней мы получаем столько же заявлений на пособие по безработице, сколько было зарегистрировано за 10 месяцев мирового экономического кризиса», — сказал он.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 27 апреля, в мире более 3 миллионов зараженных коронавирусом, из них 208 тысяч скончались, более 878 тысяч излечились. Наиболее пострадавшие от инфекции страны — США, Испания, Италия, Франция и Германия. В России заразились 87 147 человек.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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