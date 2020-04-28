Молдавия применяет антигуманные меры к Приднестровью — Тирасполь

Алексей Вольцев

Внешнеполитическое ведомство Приднестровья 27 апреля сообщило об очередном факте блокирования Кишиневом груза, доставляемого на территорию региона. Задержано автотранспортное средство с оборудованием, предназначенным для обеспечения безопасности медперсонала, задействованного в борьбе с пандемией коронавируса.

«Необходимо отметить, что официальное обращение об обеспечении беспрепятственной доставки оборудования было заблаговременно направлено в адрес молдавской стороны. Никаких отказов в решении вопроса от Кишинёва не поступало. При этом уже по факту ввоза оборудования молдавская сторона выдвинула административно-бюрократические требования, препятствующие доставке», — говорится в сообщении приднестровского МИД.

В ведомстве отмечают, что такой подход, связанный с задействованием административных барьеров, является деструктивным и требуют разблокировать крайне необходимый республике груз. Тирасполь призвал молдавскую сторону прекратить политизацию и бюрократизацию процессов, связанных с противодействием распространению Covid-19.

«Подобные искусственные ограничения носят очевидный антигуманный характер, затрагивая грузы медицинского назначения, направленные на защиту жизней в условиях пандемии», — подчеркивается в заявлении.

ИА Newstes сообщало, что проблемы доставки в Приднестровье грузов, включая гуманитарные, возникла после того, как Украина из-за карантина закрыла границу на приднестровском участке. В этих условиях машины вынуждены следовать транзитом через территорию РМ, где сталкиваются с задержкой, вызванной административными проволочками. Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что «граждане ПМР из-за действий Республики Молдавия оказались в крайне затруднительном положении, граничащем с безвыходным», и призвал участников Постоянного совещания (ОБСЕ, Россия, Украина — посредники, США и Евросоюз — наблюдатели) оказать влияние на ситуацию, не допустив экономической блокады и политического давления на республику.