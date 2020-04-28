На Дону пообещали поэтапное снятие ограничений, если ситуация с COVID-19 улучшится

Вадим Карасев

В Ростовской области разработали план по постепенной отмене ограничительных мер, который разделен на 4 этапа.

К его реализации приступят только после того, как станет понятно, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе улучшается.

Об этом рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе совещания с главами субъектов РФ, сообщается на сайте правительства Ростовской области.

Совещание проводил первый заместитель премьер-министра России Андрей Белоусов.

Василий Голубев отметил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции на Дону останется стабильно-напряженной. Но, благодаря комплексу мер, предпринятых правительством региона, эту ситуацию удается держать под контролем.

Глава Ростовской области напомнил о том, что на период карантинных мер был значительно расширен список системообразующих предприятий Дон со 173 до 448. Например, в их перечень были включены предприятия системы ЖКХ, поскольку от их стабильной работы напрямую зависит социальное самочувствие людей.

Также Василий Голубев рассказал о том, какие меры поддержки оказываются донскому бизнесу, занятому в сфере строительства, авиа и железнодорожных перевозок, а также, особое внимание в отрасли АПК.