На онлайн-платформе STAY покажут спектакль о жизни Стива Джобса

Вадим Карасев

Изображение: https://www.staystay.ru/jobs

На онлайн-платформе STAY 5 мая будет показан спектакль «Сочинение про Джобса» от команды «Театрального проекта 27» и «Большого Театра Кукол», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Спектакль, рассказывающий о судьбе Стива Джобса, должен быть спектаклем о придумке! О своем пути. И о том, что придумывать и доводить до воплощения и есть самое важное. Ведь мы можем только фантазировать, легко обращаться с Джобсом и не играть про него как про гения, величайшего из всех людей, а играть и рассказывать о нём как о придумщике, недоучке, художнике, творце, таком же, как и каждый из нас», — сказал режиссер спектакля Иван Пачин.

Создавшая спектакль команда является молодой, но уже зарекомендовавшей себя с самой лучшей стороны, отмечается в сообщении.

Петербургские журналисты тепло приняли «Сочинение про Джобса». Так, спектакль похвалили обозреватели «Делового Петербурга» и «Фонтанки».