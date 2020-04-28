На полицейских завели дело за избиение алтайца дубинками

Вадим Карасев

Следователи Алтайского края возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, избивших дубинкой задержанного.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 24 апреля возле городского магазина. Сотрудники полиции дубинками нанесли телесные повреждения 44-летнему мужчине. Дело получило широкую огласку после публикации видео задержания в СМИ.



Как уточнила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева, следователям предстоит узнать, из-за чего возник конфликт между 44-летним задержанным и полицейскими, а также причину его задержания. Как выяснила "Тайга.инфо", пострадавшего задержали не за нарушение режима самоизоляции, а за другое административное правонарушение.



"По результатам доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления по возможному превышению должностных полномочий с применением специальных средств", - говорится в сообщении ведомства. Максимальная санкция статьи предполагает ограничение свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

21 апреля в соцсетях появилось видео, на котором полицейский избивает жителя Бирюлево, якобы нарушившего режим самоизоляции.