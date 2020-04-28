Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

На полицейских завели дело за избиение алтайца дубинками

На полицейских завели дело за избиение алтайца дубинками

Следователи Алтайского края возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, избивших дубинкой задержанного.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 24 апреля возле городского магазина. Сотрудники полиции дубинками нанесли телесные повреждения 44-летнему мужчине. Дело получило широкую огласку после публикации видео задержания в СМИ.

Как уточнила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева, следователям предстоит узнать, из-за чего возник конфликт между 44-летним задержанным и полицейскими, а также причину его задержания. Как выяснила "Тайга.инфо", пострадавшего задержали не за нарушение режима самоизоляции, а за другое административное правонарушение.

"По результатам доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления по возможному превышению должностных полномочий с применением специальных средств", - говорится в сообщении ведомства. Максимальная санкция статьи предполагает ограничение свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

21 апреля в соцсетях появилось видео, на котором полицейский избивает жителя Бирюлево, якобы нарушившего режим самоизоляции.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Жаловавшаяся на избиения жена Прилучного попросила у него прощения
Жаловавшаяся на избиения жена Прилучного попросила у него прощения
Стартовал третий сезон кубка по менеджменту «Управляй!»
Стартовал третий сезон кубка по менеджменту «Управляй!»
Медведев предложил всем членам «ЕР» отдать зарплату на борьбу с Covid-19
Медведев предложил всем членам «ЕР» отдать зарплату на борьбу
Россия перестала ждать роста цен на нефть
Россия перестала ждать роста цен на нефть
Выступление Владимира Путина онлайн: к чему нам готовиться?
Выступление Владимира Путина онлайн: к чему нам готовиться?
Определен самый популярный российский клип на YouTube
Определен самый популярный российский клип на YouTube
Евросоюз отказался признать власть Хафтара в Ливии
Евросоюз отказался признать власть Хафтара в Ливии
Медицина не может никого вылечить, если она сама больна: Израиль в фокусе
Медицина не может никого вылечить, если она сама больна: Израиль
Путин проведет совещание по теме паводков и природных пожаров
Путин проведет совещание по теме паводков и природных пожаров
6 предметов, от которых нужно избавиться к 1 мая 2020 года
6 предметов, от которых нужно избавиться к 1 мая 2020 года
В архивах Османской империи нашли старейшее свидетельство гибели человека от метеорита
В архивах Османской империи нашли старейшее свидетельство гибели
На полицейских завели дело за избиение алтайца дубинками
На полицейских завели дело за избиение алтайца дубинками

Топ на сегодня

США решили выставить Китаю счет за коронавирус
США решили выставить Китаю счет за коронавирус
Трамп призвал штаты поторопиться со снятием ограничений по Covid-19
Трамп призвал штаты поторопиться со снятием ограничений по Covid-19
Медицинские маски и перчатки станут обязательными для пассажиров самолетов
Медицинские маски и перчатки станут обязательными для пассажиров
Заразившийся коронавирусом российский врач рассказал о лечении в реанимации
Заразившийся коронавирусом российский врач рассказал о лечении в
Медведев обсудит с ЕР помощь россиянам в период пандемии
Медведев обсудит с ЕР помощь россиянам в период пандемии

Еще по теме

СК: Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь бойцов Росгвардии
В Подмосковье после попытки самосожжения продавца фруктов завели дело на шантажировавших его полицейских
В Пулково задержали пассажира, заявившего о бомбе в своем багаже
Саратовская пенсионерка побила задержавшего ее внука полицейского