На Синайском полуострове найдены древние петроглифы

Вадим Карасев

В Вади аль-Зульма, на территории египетской провинции Северный Синай, обнаружена пещера с вырезанными на ее стенах изображениями разнообразных животных. Время их создания пока остается неизвестным. О находке сообщила газета «Аль-Ахрам».

«Недавно найденная пещера является первой в своем роде, обнаруженной в этом районе», — говорит представитель министерства древностей Египта Аймен Ашмави. По его словам, сцены, вырезанные на стенах пещеры, значительно отличаются от изображений, которые ранее были найдены в Южном Синае, и представляют собой особый художественный стиль, который напоминает рельеф. Большинство изображений находится на внутренних стенах пещеры. Там древние художники вырезали фигуры верблюдов, оленей, горных козлов и ослов. Сейчас исследователи продолжают работу, стремясь определить дату создания изображений.

Фото: Rock Inscriptions Documentation Project 202

В двухстах метрах к юго-западу от пещеры археологи нашли остатки круглых каменных зданий, скорее всего, представляющие собой древнее поселение. Возможно, его жители были создателями найденных петроглифов.