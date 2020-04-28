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Наргиз: «Если бы у отца вовремя обнаружили рак, он был бы жив до сих пор»

Наргиз: «Если бы у отца вовремя обнаружили рак, он был бы жив до сих пор»
Наргиз родилась в знаменитой творческой семье. Ее отец Пулат Мордухаев пришел ударником в ансамбль Батыра Закирова и встретил там будущую жену, сестру Батыра — Луизу. Супруги всю жизнь посвятили музыке, а в 90-е уехали в Америку. Мама певицы до сих пор живет в США, а вот отца не стало в 2013 году.

Артистка до сих пор с содроганием вспоминает тот трудный период жизни. Осенью 2012-го на Нью-Йорк обрушился ураган Сэнди. Из-за нашествия стихии жилье певицы сильно пострадало.

«Я потеряла в урагане все. Мы с детьми и животными буквально остались на улице. Переехали жить к моей маме. К счастью, у родителей все обошлось просто сильным ветром. А наш дом в километре от океана практически смело волной. И в этот момент заболевает мой папа, у него обнаруживают четвертую стадию рака», — вспоминает звезда.

По словам певицы, при первичном обращении в клинику врачи ничего не обнаружили в легких, хотя Пулат Сионович и жаловался на кашель. «Если бы у него вовремя нашли рак, он был бы жив до сих пор. После страшного диагноза его забрали в госпиталь. Папа прожил семь месяцев на искусственной вентиляции легких. Это время для меня было очень тяжелым», — рассказала Наргиз. 


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Публикация от NARGIZ (@nargizzakirova_official) 19 Апр 2020 в 4:18 PDT

В тот период звезда осталась без работы: клуб, где она выступала, тоже пострадал из-за урагана. Наргиз с мамой посуточно дежурили у постели отца. «От недосыпа и стресса я даже теряла сознание в коридоре больницы», — делилась Наргиз в прямом эфире со «СтарХитом», отмечая, что никакие другие стрессы и проблемы не сравнятся с тем жутким временем. 

Родные Наргиз по-прежнему живут в Америке. Из-за коронавируса артистка разлучена с семьей, но они часто общаются по видеосвязи. «Мои дети сидят по домам, но, хоть и живут в одном городе, увидеть и обнять друг друга из-за пандемии не могут», — сетует Наргиз. 

Закирова считает себя счастливым человеком, ведь у нее есть большая семья. Она надеется, что скоро дети порадуют ее внуками. Кстати, с последним супругом Филиппом, с которым было прожито 20 лет, им удалось забыть все обиды. Он по-прежнему остается для Наргиз близким человеком. 

Фото: пресс-служба

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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