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Наталья Подольская: «Володя ни разу сам посуду не помыл»

Наталья Подольская: «Володя ни разу сам посуду не помыл»
Наталья Подольская и Владимир Пресняков вместе 15 лет. Сейчас у супругов редко происходят бытовые конфликты, поскольку они давно притерлись друг к другу, узнали привычки и прихоти в быту. Однако в круглосуточном режиме самоизоляции ссоры все-таки начали возникать.

Из-за распространения коронавируса у звезды отменены все концерты и выступления, заморожены творческие планы. Артистка круглые сутки проводит с мужем Владимиром Пресняковым-младшим и сыном Артемием.

37-летняя певица не скрывает, что находиться на одной территории 24 часа в сутки сложно. Именно поэтому они с Владимиром стараются днем обособленно друг от друга заниматься своим делами, а встречаться только вечером.

«Я прекрасно понимаю те пары, которые ссорятся в период самоизоляции. Мы с Володей тоже начали тявкаться из-за мелочей. Иногда мы уходим в разные комнаты, чтобы побыть в одиночестве. Но быстро успеваем соскучиться друг по другу», — призналась Наталья.


При этом у Подольской и Преснякова-младшего практически не возникает конфликтов на бытовой почве. Влюбленные давно привыкли к разделению семейных обязанностей. «Володя, например, ни разу сам посуду не помыл, и я не буду его заставлять. Если он не делал этого до встречи со мной, почему я должна его заставлять? Мне не трудно помыть посуду даже после того, как я пришла с работы. Это моя семейная обязанность. А вот Володя, например, всегда занимается вызовом электриков, сантехников. Это его обязанность», — объяснила звезда.

По мнению Подольской, долгие семейные отношения — это общий труд мужчины и женщины. Если хотя бы один из партнеров перестает над ними работать, начинаются проблемы. И все же в период самоизоляции у Натальи появилась возможность больше общаться с мужем и сыном.

«У нас даже появились традиции. Я встаю в 08:30, бужу сына. Мы обнимаемся, читаем утреннюю молитву, чистим зубы. Потом передаю сына няне и иду спать еще на пару часов. Днем тоже с сыном. Также мы с Володей поем вместе, записываем музыкальные видео, а по вечерам, когда сын уже спит, смотрим сериалы», — рассказала звезда.

Напомним, что для Подольской этот брак является первым, а вот для Преснякова-младшего — вторым. Сам музыкант неоднократно признавался, что именно рядом с Натальей познал настоящее семейное счастье.

Фото: Legion-Media, Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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