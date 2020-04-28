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Названо число безработных в России

Названо число безработных в РоссииФото: «Комсомольская правда» / Globallook

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков назвал число безработных в России в интервью на телеканале «Россия 24».

По подсчетам Минтруда, на данный момент в России 950 тысяч безработных. Котяков подчеркнул, что темп роста этого показателя в последний месяц есть, однако он довольно сдержанный и находится в пределах прогноза министерства.

При этом реальная ситуация на рынке труда отражается не в полной мере, так как по всей стране введен режим нерабочих дней. «Конечно же во многом ситуация будет зависеть от того, когда и каким образом мы будем выходить», — добавил министр.

16 апреля Антон Котяков сообщал о 735 тысячах официально зарегистрированных безработных. Он напомнил, что максимальный размер пособия по безработице составляет 12,1 тысячи рублей. Россияне, которые потеряли работу после 1 марта, могут рассчитывать на максимальный размер пособия в течение трех месяцев — в апреле, мае и июне.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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