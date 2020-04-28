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Названы выигравшие от коронавируса страны

Названы выигравшие от коронавируса страныФото: Woohae Cho / Getty Images

Опрошенные CNBC эксперты назвали три страны, извлекшие выгоду из пандемии коронавируса. Ими оказались Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея, национальные валюты которых в последнее время укрепились на фоне возросшего доверия инвесторов.

Все три страны лучше остальных справились со вспышкой коронавируса. Распространение инфекции там прекратилось — по крайней мере, до наступления второй волны. Это помогло им вновь запустить национальные экономики: возобновить работу предприятий и заведений, смягчить ограничения на передвижение людей.

В результате инвесторы стали активнее вкладываться в акции и облигации местных эмитентов, выпускаемые в национальных валютах: австралийском и новозеландском долларах и корейской воне. Как следствие, их курс вырос, поскольку для покупки активов необходимо сначала приобрести валюту, в которой они номинированы, создав на нее спрос.

Эффект особенно заметен на фоне других стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которые по-прежнему не преодолели последствия эпидемии, отмечают экономисты. Иногда рост валюты кажется нелогичным и противоречит другим сопутствующим факторам. Так, австралийский доллар подорожал в конце апреля, несмотря на снижение индекса PMI, характеризующего состояние делового климата в стране.

Также отмечается, что во всех трех странах коронавирус не затронул большую часть отраслей промышленности, а власти сумели вовремя отреагировать и повысить расходы бюджета для поддержки пострадавших.

При этом крепкая валюта не всегда играет на руку экономике той или иной страны. Прежде всего, она негативно сказывается на конкурентоспособности местных экспортеров, несущих расходы в одной валюте и продающих товар на внешнем рынке по цене, установленной в другой.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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