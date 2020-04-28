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Несколько десятков человек погибли из-за взрыва в Сирии

Несколько десятков человек погибли из-за взрыва в СирииАрхивное фотоФото: Ronen Zvulun / Reuters

Несколько десятков человек погибли из-за взрыва в сирийском Африне. Об этом сообщает Минобороны Турции в Twitter.

Как минимум 40 человек погибли, еще 47 ранены. По предварительным данным, взорвалась начиненная взрывчаткой автоцистерна. В атаке обвинили боевиков Рабочей партии Курдистана и «Отрядов народной самообороны» (YPG/PKK).

Ранее турецкие войска перешли в наступление в Сирии, атаковав позиции боевиков в районе шоссе M4 около селения Найраб в провинции Идлиб. Было зафиксировано несколько авиаударов по опорным пунктам группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры»).

5 марта президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о введении режима прекращения огня в Идлибе. Стороны согласовали дополнительный протокол, по условиям которого создали коридор безопасности вдоль трассы M4, проходящей через провинцию. Поводом для переговоров стало резкое обострение ситуации в Сирии, в результате которого в январе-феврале Турция потеряла убитыми как минимум 62 военнослужащих.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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