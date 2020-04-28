Оксана Самойлова опровергла примирение с Джиганом

Алексей Вольцев

Накануне модель отметила 32-й день рождения. Правда, больше внимания Оксана уделила не своему празднику, а вечеринке в честь Майи. Младшая дочь звездной пары появилась на свет три года назад 27 апреля.

Самойлова устроила ребенку яркий праздник и даже разрешила присутствовать на нем оскандалившемуся папе. Недавно Джиган вернулся из реабилитационной клиники, в которой провел несколько недель.

Неадекватное поведение рэпера и его проблемы с запрещенными препаратами спровоцировали разлад в семье. Оксана уже объявила о своем желании разойтись. И несмотря на то, что вчера рэпер вел себя просто идеально и все время признавался в любви, она не планирует его прощать.

«Сейчас я на пороге нового этапа, наполненного открытиями, эмоциями и впечатлениями. Принимаю и благодарю за все, что со мной произошло. Получаю свои уроки и отпускаю прошлое с величайшей благодарностью за счастье и любовь, которые у меня были. Впервые за долгое время я не знаю, что ждет меня впереди, но уверена, что все обязательно будет хорошо, и я снова буду самой счастливой», — поделилась Оксана в Instagram.

Поклонники считают, что разводиться паре не стоит. Они призывают Самойлову изменить позицию и вновь быть вместе с Джиганом.

Напомним, что Оксана долго терпела выходки мужа, так как он не только употреблял наркотики и пил, но и постоянно веселился в клубах в компаниях других девушек.

«Все 10 лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны. Он говорил такие вещи, клялся здоровьем наших детей, божился, что любит только меня и никогда не изменял. Я верила, потому что не способна на такие обманы, потому что добрая и наивная, потому что не понимаю, как можно так поступать», — писала многодетная мама в конце марта.

Фото: Instagram.com