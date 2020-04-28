Определен самый популярный российский клип на YouTube

Вадим Карасев

Кадр: Liile Big / YouTube

Видео российской группы Little Big на песню Skibidi стало самым популярным российским клипом на YouTube. Об этом сообщил лидер коллектива Илья Прусикин в Instagram-сторис.

«Поздравляю! Совсем большой стал, больше всех в СНГ вымахал», — написал он и опубликовал скриншот Александра Павлова, оператора-постановщика клипа, который и определил рекорд. Менее чем за два года видео Skibidi с запоминающимся танцем набрало более 400 миллионов просмотров и 3,4 миллиона лайков.

Основной конкурент композиции коллектива — клип хип-хоп дуэта Miyagi & Эндшпиль и рэпера Рем Дигга на песню I Got Love. Видео в настоящее время уступает по просмотрам, у него их чуть меньше 399 миллионов. Skibidi выпустили на YouTube в октябре 2018 года, а I Got Love — в июне 2017-го.

Песня Little Big с припевом Skibidi wap-pa-pa стала популярна благодаря клипу не только в России, но и во многих других странах мира. После выхода ролика в соцсетях запустили флешмоб #skibidichallenge и предложили всем желающим повторить движения музыкантов.

Ранее сообщалось, что российская группа выступит на онлайн-концерте «Евровидения», который будет называться Europe Shine A Light. Первоначально планировалось, что коллектив примет участие в конкурсе от России с песней Uno.

В 2020 году стандартный формат конкурса отменили из-за пандемии коронавируса. Группа Little Big поддержала решение об отмене. В результате мероприятие решили провести в формате двухчасового онлайн-концерта.