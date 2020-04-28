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От чего умирают украинцы: названы самые распространенные причины

От чего умирают украинцы: названы самые распространенные причины

Самой распространенной причиной смертности украинцев остаются болезни сердца. Из 100 738 человек, умерших в первые два месяца года, каждый второй (47 211) скончался от ишемической болезни — поражения сердечной мышцы и прекращения ее нормальной работы. Такие данные приводит Государственный комитет статистики.

На онкологические заболевания приходится 13 307 унесенных жизней в январе-феврале. Злокачественные новообразования занимают 13% в общей структуре смертности.

Третья по величине группа — смерти от внешних причин (4843 человека в январе-феврале). С большим отрывом идут самоубийства (869), дорожно-транспортные происшествия (630) и отравления алкоголем (448).

Из-за гриппа и пневмонии скончались 1326 человек (в статистике за январь-февраль не выделяли отдельно случаи пневмонии, вызванной коронавирусом). Туберкулез привел к смерти 581 больного. В 576 случаях к летальному исходу привело заражение ВИЧ. Еще 356 человек умерли от сахарного диабета.

По данным Госстата, с начала года населения Украины стало меньше на 44,3 тыс. человек. Демографическая ситуация по-прежнему остается сложной: на одного родившегося приходится двое умерших. Численность населения на 1 марта Госстат оценивает в 41,85 млн человек.

Напомним, ранее медики перечислили заболевания, увеличивающие риски тяжелого протекания коронавирусной болезни COVID-19. В число таких недугов попали сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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