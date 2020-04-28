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Партия роста проведет онлайн-митинг первого мая

Партия роста проведет онлайн-митинг первого мая
Партия роста проведет онлайн-митинг 1 мая, на который пригласит российских предпринимателей и их сотрудников, а также представит ряд предложений по преодолению экономического кризиса, сообщает пресс-служба партии.

"Миллионы российских предпринимателей и их сотрудников сегодня получили электронное письмо от Партии роста, в котором их призывают 1 мая стать участниками онлайн-митинга "Хотим работать!" - говорится в сообщении.

По словам председателя партии Бориса Титова, слова которого приводит пресс-служба, вскоре режим самоизоляции может быть ослаблен, но "проблемы экономики после этого не исчезнут сами собой".


В связи с этим Партия роста предлагает сформировать на онлайн-митинге единые предложения частного бизнеса к власти, среди которых поддержка потребительского спроса на выходе из самоизоляции: разовая выплата всем официально работающим (не в бюджетном секторе) россиянам, чья зарплата составляет меньше 5 МРОТ - в размере 2 МРОТ на взрослого и 1 МРОТ на каждого ребенка в семье.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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