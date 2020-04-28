Партия роста проведет онлайн-митинг первого мая
"Миллионы российских предпринимателей и их сотрудников сегодня получили электронное письмо от Партии роста, в котором их призывают 1 мая стать участниками онлайн-митинга "Хотим работать!" - говорится в сообщении.
По словам председателя партии Бориса Титова, слова которого приводит пресс-служба, вскоре режим самоизоляции может быть ослаблен, но "проблемы экономики после этого не исчезнут сами собой".
В связи с этим Партия роста предлагает сформировать на онлайн-митинге единые предложения частного бизнеса к власти, среди которых поддержка потребительского спроса на выходе из самоизоляции: разовая выплата всем официально работающим (не в бюджетном секторе) россиянам, чья зарплата составляет меньше 5 МРОТ - в размере 2 МРОТ на взрослого и 1 МРОТ на каждого ребенка в семье.