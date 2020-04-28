Паук прожил неделю в ухе китаянки сплел в нем паутину

Вадим Карасев

В китайском городе Мяньян, расположенном в провинции Сычуань, врачи смогли извлечь из уха пациентки паука. В ухе китаянки он прожил неделю и даже сплел в нем паутину.

Пенсионерка обратилась к медикам с жалобами на сильную боль, а также звон и зуд в ухе. Паук в ушной раковине пациентки был обнаружен медиком во время обследования. Специалистам пришлось сначала парализовать его ушными каплями, а уже после этого извлечь из уха пенсионерки с помощью микропинцета.

Издание Unilad сообщает, что в больницу китаянка обратилась 22 апреля. Однако, по ее мнению, паук забрался к ней в ухо еще неделю назад, когда она занималась работой в винограднике. Учитывая тот факт, что насекомое успело сплести паутину, скорее всего так и было.