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Паук прожил неделю в ухе китаянки сплел в нем паутину

Паук прожил неделю в ухе китаянки сплел в нем паутину

В китайском городе Мяньян, расположенном в провинции Сычуань, врачи смогли извлечь из уха пациентки паука. В ухе китаянки он прожил неделю и даже сплел в нем паутину.

Пенсионерка обратилась к медикам с жалобами на сильную боль, а также звон и зуд в ухе. Паук в ушной раковине пациентки был обнаружен медиком во время обследования. Специалистам пришлось сначала парализовать его ушными каплями, а уже после этого извлечь из уха пенсионерки с помощью микропинцета.

Издание Unilad сообщает, что в больницу китаянка обратилась 22 апреля. Однако, по ее мнению, паук забрался к ней в ухо еще неделю назад, когда она занималась работой в винограднике. Учитывая тот факт, что насекомое успело сплести паутину, скорее всего так и было.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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