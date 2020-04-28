Пекин осуждает появление корабля ВМС США в Южно-Китайском море

Вадим Карасев

Представитель Минобороны Китая полковник Ли Хуаминь заявил, что официальный Пекин протестует против пребывания корабля ВМС США "Барри" возле Парасельских островов в Южно-Китайском море. В КНР считают эту территорию своей.

Как сообщает SCMP, Хуаминь подчеркнул, что войска КНР неотступно следили за действиями американского судна и были готовы дать отпор.



"Данные провокационные действия американской стороны являются серьезным нарушением соответствующих норм международного права, а также суверенитета и интересов безопасности Китая", – сказал он.

Помимо Китая на Парасельские острова претендует Вьетнам. Что же касается архипелага Спратли, то в споре насчет него также участвуют Малайзия, Филиппины и Бруней.

Ранее стало известно, что власти США и Германии планируют выставить официальному Пекину счет за распространение коронавирусной инфекции. Президент Дональд Трамп уверен, что правительство Китая не предприняло достаточно усилий, чтобы предупредить мир об опасности.