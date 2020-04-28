Пентагон официально опубликовал видеозаписи полета НЛО

Анастасия Иванова

. Пентагон опубликовал на своем сайте видео, на которых запечатлены "неопознанные явления". Кадры сняты экипажами боевых самолетов в ноябре 2004 и январе 2015 годов.

На этих записях видны некие летающие объекты, которые по внешнему виду нельзя отнести ни к самолетам, ни к вертолетам, ни к другим известным летательным аппаратам. В 2007 и 2017 годах ролики попали в Сеть без разрешения Министерства обороны, но в ВМС признали их подлинность.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

"Министерство обороны публикует эти видеозаписи для того, чтобы прояснить любые неверные представления общественности о том, были ли распространяемые кадры реальными или же в них есть что-то еще. Наблюдаемые на видеозаписях воздушные явления по-прежнему характеризуются как "неопознанные", — говорится в заявлении Пентагона.

Hill, Минобороны сочло возможным опубликовать видеоролики, так как в них нет никакой конфиденциальной информации, а следовательно, их обнародование не повлияет на дальнейшее исследование неопознанных летающих объектов. Британская газета Guardian, напротив, пишет, что публикация добавляет им легитимности и тем самым "спровоцирует больше спекуляций относительно недавних контактов людей с внеземными существами".

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

"Синяя книга"

Истерия вокруг НЛО началась в 1947 году, после того как неподалеку от американского городка Розуэлл (штат Нью-Мексико) разбился некий летательный аппарат, который многие считают "летающей тарелкой".

Согласно официальному объяснению, это было не НЛО, а аппаратура сверхсекретного зонда программы "Могул" для слежения за советскими ядерными испытаниями. Однако через несколько лет майор Джесс Марсел, который в 1947 году был начальником разведки базы ВВС, дал сенсационное интервью, в котором заявил, что история с зондом была выдумана для прикрытия: по словам Марсела, "это были предметы неземного происхождения".

Но никаких свидетельств того, чтобы Розуэлльский инцидент имел какое бы то ни было отношение к инопланетянам, найти не удалось. Не обнаружилось и свидетельств сокрытия данных со стороны властей. Напротив, результаты опросов и документы подтвердили версию о крушении зонда. Военные особо подчеркнули, что никаких намеков на обнаруженные "тела инопланетян" или внеземные артефактов в документах не было.