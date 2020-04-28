Переживший кому из-за коронавируса москвич рассказал о болезни

Вадим Карасев

Фото: страница Максима Орлова в Facebook

Житель Москвы Максим Орлов рассказал о том, как чудом выжил после комы, в которую впал, заразившись коронавирусом. Его слова во вторник, 28 апреля, приводит «Комсомольская правда».

Как отмечает издание, 46-летний Орлов, возглавляющий пресс-службу Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, в самом начале эпидемии в стране регулярно выезжал на стройплощадки, где возводились различные объекты, в том числе новая инфекционная больница в поселении Вороновское. Через какое-то время он резко почувствовал недомогание и прошел тестирование на коронавирус, показавшее положительный результат.

После этого москвича госпитализировали в больницу для зараженных коронавирусом в Коммунарке, где у него диагностировали двустороннюю пневмонию. В общей сложности Орлов провел в медучреждении 22 дня. «Там прошел все круги ада, включая кому, ИВЛ [аппарат искусственной вентиляции легких], умерших соседей по палате и даже то, что моей семье успели сообщить: "Орлова не вытянут"», — поделился мужчина после выписки.

По словам Орлова, он стал третьим пациентом коммунарской больницы, которого врачам удалось спасти благодаря подключению к аппарату ИВЛ. После выздоровления россиянин призвал всех жителей страны соблюдать самоизоляцию, чтобы избежать заражения коронавирусом. «Бойтесь его, ибо он убивает, а гарантированного лечения от него нет», — подчеркнул он.

Ранее в апреле главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что представители мужского пола оказались более уязвимы перед коронавирусом, чем женщины, поскольку заражаются чаще. При этом он отметил, что среди самых тяжелых пациентов преобладают курильщики.

По последним данным, общее число случаев заражения коронавирусом в России превысило 93 тысячи. Из них 8 456 пациентов с коронавирусом выздоровели, еще 867 — скончались.