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Песков оценил подготовку регионов к борьбе с коронавирусом

Песков оценил подготовку регионов к борьбе с коронавирусом
Определенные проблемы в подготовке региональных систем здравоохранения к коронавирусной угрозе встречаются, но они регулируются путем сложения усилий регионов и федерального центра, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Естественно, федеральный центр находится в постоянном контакте с регионами. И задача, безусловно, путем сложения усилий регионов и федерального центра обеспечить принятие тех мер, которые были намечены, в данном случае сначала подготовки региональных систем здравоохранения к коронавирусной угрозе", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, фиксирует ли администрация президента реализацию губернаторами возложенных на них полномочий в борьбе с коронавирусом.

"Где-то встречаются определенные проблемы на этом пути, и опять же путем сложения усилий они урегулируются", - добавил он.


стопкоронавирус.рф.
# Политика
По материалам: ria.ru

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