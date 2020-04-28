Подмосковных священников задержали за хранение наркотиков
Сегодня, 06:28 Вадим Карасев
В Московской области полиция задержала настоятеля Богоявленского храма (Раменское), перемещавшегося на автомобиле с наркотиками. После обыска в гараже у еще одного священника были найдены 8 свертков с запрещенными веществами.
Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел еще 23 апреля в районе деревни Никулино. Полицейские остановили гражданина по имени Максим Кеменев, у которого при себе было два грамма наркотиков.
Позже правоохранители обыскали гараж Романа Горовенко - клирика Михайло-Архангельского собора в Бронницах. У него нашли 8 свертков с наркотиком.
Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Ruposters писал, что ранее в РПЦ жалующимся на изоляцию напомнили о концлагерях.
По материалам: uposters.ru