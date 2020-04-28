Появилась еще одна версия о состоянии здоровья Ким Чен Ына

Вадим Карасев

Ким Чен ЫнФото: KCNA KCNA / Reuters

Северокорейский лидер Ким Чен Ын, скорее всего, действительно имеет серьезные проблемы со здоровьем. Об этом заявил бывший дипломат страны Тхэ Ен Хо, передает CNN.

Еще одна версия о состоянии главы государства появилась на фоне его исчезновения из публичного поля. По мнению Тхэ Ен Хо,

отсутствие Ким Чен Ына на мероприятиях по случаю дня рождения Ким Ир Сена для населения страны выглядит ненормально. «Я не совсем уверен, действительно ли он перенес какую-то операцию или что-то еще. Ясно одно — он не может самостоятельно встать или нормально ходить», — поделился дипломат.

При этом он подчеркнул, что северокорейского лидера окружает секретность, и достоверная информация о его здоровье доступна его жене, сестре или близким помощникам. Тхэ Ен Хо напомнил, что смерть отца Ким Чен Ына — Ким Чен Ира — держалась втайне в течение двух дней.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ему известно о состоянии Ким Чен Ына, однако отказался раскрыть какие-либо детали информации. Он выразил надежду на то, что у северокорейского лидера «все хорошо».

Ким Чен Ын с 11 апреля не появляется на публике. В связи с этим появились спекуляции по поводу здоровья. 15 апреля политик пропустил празднование дня рождения Ким Ир Сена. Отсутствие в рядах руководства страны в главный национальный праздник породило слухи о возможной болезни Ким Чен Ына, которые в настоящее время никак не комментируются официальными лицами и СМИ КНДР.