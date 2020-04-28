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Помогая Молдавии, Россия не получит результата — приднестровский депутат

Помогая Молдавии, Россия не получит результата — приднестровский депутат

В Приднестровье удивлены, что Россия помогает прозападной Молдавии, а не ориентированному на Москву Приднестровью. Об этом заявил депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов, комментируя решение о выделении российского кредита в 200 млн евро для поддержания бюджета Молдавии.

Парламентарий отметил, что получение помощи, несмотря на одобрение президента и правительства РМ, было заблокировано в Конституционном суде по представлению проевропейской правоцентристской оппозиции и российско-молдавское соглашение оказалось под угрозой срыва.

«Сама по себе история с кредитом является исключительно проблемой двусторонних молдавско-российских отношений. В то же время происшедшее показывает главное: Запад продолжает контролировать обстановку в Молдавию», — заявил Сафонов.

Он предполагает, что после отстранения лояльного президенту Игорю Додону и социалистам председателя КС, прозападные и прорумынские силы теперь получили контроль над этим важнейшим институтом.

«Суть недоговороспособности Кишинёва на российском направлении коренится в самой политической системе Молдавии. Это — так называемая парламентская республика, превращающая президента во многом в декоративную фигуру, не оказывающую серьёзного влияния на внутреннюю и внешнюю политику страны», — отметил депутат.

Он добавил, что решающее влияние на Молдавию со стороны США и Европейского союза, подкрепленное соглашением о евроинтеграции, не подлежит сомнению.

«В отличие от Молдавии Приднестровье в отношениях с союзной Россией договороспособно. Прежде всего в силу приднестровской политической системы и расстановки сил. Наша страна является президентской республикой, где глава государства непосредственно руководит внешней политикой. Его слово — решающее и не может быть торпедировано», — подчеркивает депутат.

В подтверждение сказанного Сафонов напомнил итоги референдума 2006 года, когда 97% граждан высказались за независимость с последующим свободным присоединением к России. Он добавил, что «исходя из настроения избирателей, Верховный совет ПМР однозначно сориентирован на союз с Москвой» и руководствуется не европейским, а евразийским интеграционным проектом во всех сферах.

«Приднестровье гарантирует выполнение любого российско-приднестровского соглашения, тогда как в Молдавии можно сорвать самые важные договорённости с Россией, достигнутые на самом высоком уровне. Исходя из всего этого можно сделать однозначный вывод о том, что прямые российско-приднестровские связи и соглашения выглядят более гарантированными юридически и более выполнимыми на практике, нежели соглашения России с Молдавией», — заключил Андрей Сафонов.

ИА Newstes сообщало, что российский кредит предоставляется Кишиневу на 10 лет с двухпроцентной ставкой. Он поможет покрыть дефицит бюджета и обеспечить социальные выплаты. По его условиям, российские компании также смогут наравне с молдавскими участвовать в государственных тендерах. Парламентская оппозиция оспорила целесообразность получения кредита в КС из-за пункта о том, что долги частных компаний перед российскими банками могут стать государственным долгом.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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