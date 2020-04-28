Попова не исключила ослабление режима самоизоляции после майских праздников

Анастасия Иванова

Режим самоизоляции в России может быть ослаблен после 12 мая. Это, как передает РИА «Новости», допустила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы общаемся с учеными, и они говорят ровно то же», — сказала она, комментируя предложение продлить действующие меры в начале месяца.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, Анна Попова заявила, что на майские праздники россияне должны оставаться дома.

«Абсолютно согласна, что россиянам лучше остаться дома во время праздников. Только заменила бы слово „лучше“ на „должны“. Вот сейчас мы должны. Должны самим себе, своим близким. Мы должны эти праздничные дни оставаться дома», — сказала Попова.

Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин поручил ведомствам до конца этой недели подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, для индивидуальных предпринимателей и отдельных предприятий.