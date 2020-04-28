Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Попова не исключила ослабление режима самоизоляции после майских праздников

Попова не исключила ослабление режима самоизоляции после майских праздников

Попова не исключила ослабление режима самоизоляции после майских праздников

Режим самоизоляции в России может быть ослаблен после 12 мая. Это, как передает РИА «Новости», допустила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы общаемся с учеными, и они говорят ровно то же», — сказала она, комментируя предложение продлить действующие меры в начале месяца.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, Анна Попова заявила, что на майские праздники россияне должны оставаться дома.

«Абсолютно согласна, что россиянам лучше остаться дома во время праздников. Только заменила бы слово „лучше“ на „должны“. Вот сейчас мы должны. Должны самим себе, своим близким. Мы должны эти праздничные дни оставаться дома», — сказала Попова.

Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин поручил ведомствам до конца этой недели подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, для индивидуальных предпринимателей и отдельных предприятий.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

В Ливане вспыхнули столкновения между армией и демонстрантами
В Ливане вспыхнули столкновения между армией и демонстрантами
Путин обсудит с губернаторами ситуацию с коронавирусом
Путин обсудит с губернаторами ситуацию с коронавирусом
"Вы че так насвинячили?": москвич отчитал росгвардейцев за кучу мусора на детской площадке
"Вы че так насвинячили?": москвич отчитал росгвардейцев за кучу
Трамп призвал поторопиться с отменой карантина в США
Трамп призвал поторопиться с отменой карантина в США
Кабмин продлил спецобязятельства "Нафтогаза" по поставкам газа населению
Кабмин продлил спецобязятельства "Нафтогаза" по поставкам газа
В ВШЭ заявили о риске обеднения среднего класса в России
В ВШЭ заявили о риске обеднения среднего класса в России
Попова не исключила ослабление режима самоизоляции после майских праздников
Попова не исключила ослабление режима самоизоляции после майских
Кармен Электра вспомнила свой недолгий брак с Деннисом Родманом: "С ним было опасно"
Кармен Электра вспомнила свой недолгий брак с Деннисом Родманом: "С
Что смотреть онлайн 28 апреля. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 28 апреля. Расписание трансляций
В Госдуме назвали единственный способ победить коронавирус
В Госдуме назвали единственный способ победить коронавирус
Предсказано обеднение среднего класса в России
Предсказано обеднение среднего класса в России
На онлайн-платформе STAY покажут спектакль о жизни Стива Джобса
На онлайн-платформе STAY покажут спектакль о жизни Стива Джобса

Топ на сегодня

В России за сутки обнаружен 6361 случай заражения COVID-19
В России за сутки обнаружен 6361 случай заражения COVID-19
Бодался Глазьев с ЦБ: старые споры об отсутствующей экономической политике
Бодался Глазьев с ЦБ: старые споры об отсутствующей экономической
Китай намекнул на плохие последствия из-за расследования по коронавирусу
Китай намекнул на плохие последствия из-за расследования по
Нас свергли за то, что мы хотели закрыть биолаборатории Пентагона — Азаров
Нас свергли за то, что мы хотели закрыть биолаборатории Пентагона —
Лавров: важно не допустить пересмотра итогов Второй мировой войны
Лавров: важно не допустить пересмотра итогов Второй мировой войны

Еще по теме

Роспотребнадзор призвал россиян оставаться дома на майские праздники
Глава Роспотребнадзора назвала возможные сроки снятия режима самоизоляции
Попова: Россия избежит пика коронавируса, если не "сорвется" на майские праздники
В России ждут всплеска заболевания гриппом после новогодних праздников