Попова: Взрывного роста эпидемии в регионах удалось избежать

Влада Некрасова

Меры по борьбе с коронавирусной эпидемией, принятые в российских регионах, позволили не допустить взрывного роста заболеваемости в стране. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента Владимира Путина по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах.

Ограничения позволили сдержать завоз и распространение инфекции, выиграть время для формирования госпитальной базы и обсерваторов, накопить запасов медикаментов и дезинфектантов, развернуть широкую сеть лабораторий. Сегодня их работает 506, пояснила Попова.

Она отметила, что в России заболевание проходит без симптомов у 45% заразившихся коронавирусом, это важный позитивный фактор. Причем в начале апреля таких больных было не больше 20%. По ее мнению, это говорит «о высоком проактивном действии, о работе в очагах с тем, чтобы найти каждого, кто еще не имеет симптомов, а может, и не будет их иметь, но имеет вирус и таким образом несет риски для окружающих».

Уровень летальности по коронавирусу в России является одним из самых низких в мире и не превышает 1%. Заболеваемость пневмонией в России снизилась с начала месяца с 25% до 20%, тяжелая форма на данный момент регистрируется только у 5% заболевших коронавирусной инфекцией, сообщила Попова.

По ее словам, около 40% инфицированных коронавирусом в России заразились при близких контактах внутри семьи. Количество граждан старше 65 лет с подтвержденным диагнозом «коронавирус» составляет 15% от общего числа заболевших. По словам Поповой, данный показатель является результатом вовремя принятых мер и защиты пожилых людей от тяжелых осложнений, которые вызывает новый коронавирус. Еще 5% заболевших составляют дети, а 80% — люди работоспособного возраста.

Хорошим показателем является и сокращение сроков обращения за медицинской помощью. Если в начале это было шесть дней от момента заболевания, то сегодня люди обращаются в первый день. За прошедший месяц темп прироста числа инфицированных снизился в 3,5 раза. По словам Поповой, каждый пятый медик в Москве, обследованный на наличие антител к коронавирусу, имеет приобретенный иммунитет.

Что касается подъема заболеваемости коронавирусом в Центральном федеральном округе, то он по сравнению с Москвой смещен на две недели, рост наблюдается с 5 по 14 апреля. В связи с этим глава Роспотребнадзора поддержала продление режима самоизоляции и нерабочих дней по 11 мая включительно.

«Это третий инкубационный период в весь период нерабочих дней, которые должны прервать цепочку передачи вируса от людей, — пояснила Анна Попова. — Я бы хотела еще раз вернуться к тому, что эти правила, они крайне важны, они должны неукоснительно исполняться, неукоснительно, любое отклонение приведет к точке, откуда мы вышли, к возврату к жестким режимам», — сказала она.