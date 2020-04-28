Правительство доложит Путину об изменении ограничений по COVID-19
Сегодня, 09:00 Анастасия Иванова
Кабмин должен в ближайшее время доложить президенту России Владимиру Путину о возможных вариантах изменения ограничительных мер по коронавирусу с учетом мнения специалистов, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"В ближайшее время нам надо будет доложить президенту о возможных вариантах изменения ограничительных мер, которые рекомендованы специалистами с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации", - заявил Мишустин в понедельник в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
По материалам: ria.ru