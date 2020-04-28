Православная помощь Италии в борьбе с COVID-19

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

В период пандемии российские предприниматели оказали поддержку итальянскому городу Бари — известному месту паломничества христиан

Друг познаётся в беде — гласит русская пословица. У итальянцев есть похожая по смыслу Chi trova un amico, trova un tesoro — кто нашёл друга, нашёл сокровище. В этих словах вековая народная мудрость — в трудной ситуации друзья придут на помощь первыми. Когда Италию охватил вихрь коронавируса, губернатор региона Апулия Микеле Эмилиано обратился к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой попросить российских предпринимателей оказать всю возможную помощь.

Столица Апулии — город Бари, место, хорошо известное каждому православному человеку. Здесь в базилике уже более 930 лет хранятся мощи, наверное, самого почитаемого в России и во всём мире святого — Николая Чудотворца. Каждый год тысячи россиян приезжают сюда в паломнические поездки, чтобы обратиться к святому покровителю, попросить его о сокровенном. А в 2017-м, когда благодаря достигнутым договорённостям между Патриархом Кириллом и Папой Римским Франциском в Россию была принесена часть мощей Святителя Николая — это стало величайшим событием для всего православного мира. Тогда за два месяца святыне смогли поклониться 2,5 миллиона верующих. В 2017-м заботы по организации принесения мощей взяла на себя семья православных меценатов Гурьевых.

Патриарх Кирилл направил ответное письмо, которое Микеле Эмилиано с благодарностью цитировал в итальянской прессе. Патриарх поручил митрополиту Волоколамскому Илариону как председателю внешнеполитического церковного ведомства заняться этим вопросом. Митрополит обратился к основателю фонда Sesam Foundation Абдалле Шатиле, который организовал закупку в Китае и доставку в Апулию транзитом через Шейцарию необходимых медицинских препаратов и средств защиты. Основные финансовые расходы взяла на себя семья Гурьевых. Об этом в интервью российскому информагентству РИА «Новости» рассказал основатель фонда Sesam foundation Абдалла Шатила. Хирургические маски и защитные экраны, защитные медицинские халаты и комбинезоны, термометры, очки, средства дезинфекции, одноразовые шприцы и многое другое, общей стоимостью около 700 тысяч евро, прибыли в Апулию 24 апреля.

Абдалла Шатила — швейцарский бизнесмен ливанского происхождения, прихожанин Антиохийской православной церкви. По его мнению, доставленные в Апулию средства защиты позволят помочь полумиллиону человек, каждому четвёртому жителю итальянской провинции. Он отметил, что «очень важно перестать проводить линии между теми, кому помогать нужно, а кому помогать нужно потом. Все равны перед этой пандемией. Помощь сейчас нужна всем, и нужно максимально напрячься для того, чтобы все нуждающиеся её получили»

- Надеюсь, что этот кризис продемонстрирует ценность жизни. В эти трудные времена необходимо осознать, насколько важна семья, Церковь и возможность быть рядом с Богом. Важно помогать другим и понимать, что деньги приходят и уходят, а помощь ближним остаётся навсегда, — подытожил основатель фонда Sesam foundation.

Для семьи Гурьевых принять участие в оказании помощи жителям итальянской провинции Апулии — логичное продолжение и упрочение связи со святыми местами, важными для любого православного человека. Уже более 12 лет меценаты поддерживают организацию Патриарших паломнических поездок в Бари на дни памяти Святителя — 22 мая и 19 декабря.

- «Ежегодно поклониться мощам святого Николая приезжают тысячи россиян. И как только мы победим коронавирус, паломничества возобновятся, и в Бари вновь будет слышна русская речь и православная молитва, — передал через своего представителя заместитель председателя Совета директоров ПАО «ФосАгро Андрей Григорьевич Гурьев. — Врачи говорят, что одно из условий, необходимое для преодоления пандемии — разобщение, самоизоляция. Это вынужденная мера. Но именно сегодня мы разобщённость физическую преодолеваем духовным единением. И проходим, таким образом, проверку на прочность наших принципов и нравственных ценностей. Только объединившись, человечество преодолеет эту страшную болезнь. Так в трудную минуту Россия пришла на помощь Италии, отправив самолёты с медицинской аппаратурой, средствами защиты, а наши врачи встали плечом к плечу с итальянскими коллегами в госпиталях и больницах».

Как подчеркнул Андрей Г. Гурьев, «помощь медицинским учреждениям, врачам, населению оказывают тысячи компаний из всех стран мира».

- То, как отреагировал отечественный бизнес, сколько было сделано в первые же дни после осознания того, какая опасность грозит людям — свидетельствует, на мой взгляд, о двух важных моментах. Первый — российские традиции меценатства и благотворительности живы. И второй — человеколюбие, гуманистические ценности, общинность — основа нашей цивилизации, и именно это не оставляет сомнений в том, что с возникшей угрозой мы справимся, всем миром, подчеркнул меценат».

На борьбу с коронавирусом в России компания Гурьевых ФосАгро направила 1,5 млрд рублей. Компания оказывает масштабную помощь муниципалитетам и городским системам здравоохранения, закупает необходимое для медицинских учреждений оборудование и средства защиты, организует и оснащает лаборатории для экспресс-тестирования, формирует фонды поддержки волонтёров, оказывает адресную помощь.

Историю с письмом губернатора Апулии Патриарху и последовавшей русской помощью подхватила итальянская пресса. В газетах охотно цитируют слова благодарности Микеле Эмилиано в адрес Патриарха Кирилла и меценатов.

«Апулийцы всегда смогут рассчитывать на эту связь, — говорит губернатор, — потому что такова природа русского народа и это наша дружба. Я хочу публично поблагодарить этот великий народ и его Патриарха за помощь, которую он нам оказал, Митрополита Илариона Алфеева, который всегда присутствует здесь в Бари и поддерживает контакты между Патриархатом и Его Святейшеством Папой Римским Франциском, который является источником вдохновения для каждого» — заключает Микеле Эмилиано.

Есть в Италии ещё одна пословица: L’unione fa la forza — в единении сила. Эти слова как нельзя лучше описывают наш сегодняшний день.

Евгений Коровин