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Предсказано обеднение среднего класса в России

Предсказано обеднение среднего класса в РоссииФото: Pixabay

В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса средний класс может скатиться в бедность. Такой сценарий предсказал ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов в беседе с принадлежащим Григорию Березкину РБК.

Он также предположил, что доходы будут падать у всех слоев общества, однако «обедневшие богатые» все равно останутся богатыми. «Для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность», — заявил Кузьминов.

Он подчеркнул, что такая тенденция в первую очередь касается экономики услуг, в том числе интеллектуальных, и экономики впечатлений, которая давала пространство для развития новых креативных проектов.

Согласно базовому прогнозу ВШЭ, в 2020 году уровень безработицы в России составит 8 процентов. Причем наибольшие потери произойдут в некорпоративном секторе экономики. Как заявил Кузьминов, корпоративный сектор потеряет в 2020 году 700 тысяч работников против 1,5 миллиона человек в некорпоративном, однако затем восстановление идет быстрее именно у некорпоративного сектора.

В пессимистическом варианте прогноза уровень безработицы в этом году составит 9,5 процента. Корпоративный сектор потеряет в 2020 году 1,2 миллиона рабочих мест против 2,2 миллиона в некорпоративном.

Ранее рейтинговое агентство АКРА предсказало падение доходов россиян на 9,9 процента по итогам 2020 года в случае ужесточения ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. Аналитики агентства разработали три варианта развития экономической ситуации в России: базовый, оптимистичный и пессимистичный. Во всех сценариях речь идет о проблеме с распространением коронавируса до конца 2020 года.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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