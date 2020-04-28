Представитель ООН призвала граждан Беларуси к немедленному соблюдению ограничений

Вадим Карасев

Постоянный представитель ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий обратилась к гражданам республики с тем, что следует соблюдать ограничения и дистанцироваться от людей, для того чтобы сдержать распространение опасной инфекции.

В своем заявлении Иоанна Казана-Вишневецкий отметила, что, несмотря на все прилагаемые усилия белорусского правительства и поддержки со стороны европейских партнеров, в Беларуси продолжает расти число заразившихся коронавирусной инфекцией.

Она отметила устойчивость и локальность вспышки COVID-19 в республике.

В связи с чем, Иоанна Казана-Вишневецкий, рекомендовала ввести в Беларуси ограничительные меры, которые предлагает ВОЗ. В большинстве стран такие меры показали эффективность в борьбе с коронавирусом.

Она сказала, что сейчас настало как раз то время, когда стоит задуматься о дистанционной работе и учебе, отказаться от кафе и парикмахерских, сократить несущественные передвижения.

Все эти меры гражданам многих стран, в том числе и России, знакомы не понаслышке.

При этом, представитель ООН обратилась к каждому гражданину и гостю Беларуси с тем, чтобы они оставались дома.

.@joannakazanaun: В дополнение к решительным мерам со стороны медицинских работников теперь настало время для незамедлительных мер по ужесточению физического дистанцирования.

Полный текст заявления Постоянного координатора #ООН в Беларуси ➡https://t.co/tsBnoyzphH #COVID19 pic.twitter.com/raMPIUGUf3 — UN Belarus (@UNBelarus) April 28, 2020

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