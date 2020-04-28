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Пресс-секретарь Пашиняна назвала Сержа Саргсяна «безнадёжным пенсионером»

Пресс-секретарь Пашиняна назвала Сержа Саргсяна «безнадёжным пенсионером»

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян в довольно резкой форме ответила на распространённое во вторник, 28 апреля, заявление офиса экс-президента Сержа Саргсяна, назвав его «безнадежным пенсионером». Соответствующую запись она сделала на своей странице в Facebook.

Ранее офис третьего президента Армении распространил заявление в ответ на первый пост Геворгян в соцсети, в котором рекомендовал ей заняться «прямыми эфирами» Пашиняна. В своей первой записи, пресс-секретарь Пашиняна писала о незаконных «мафиозных схемах» в местной телекоммуникационной компании Ucom. Одним из скрытых акционеров этой компании Геворгян назвала Микаэла Минасяна, зятя Сержа Саргсяна.

«Кому-кому, но Сержу Саргсяну хорошо знакомы „бессмысленные лайвы“ моего руководителя. Благодаря им господин Саргсян оказался в положении безнадежного пенсионера», — написала Геворгян.

По её словам, общество разочаровано только по причине того, что «Саргсян и его коррумпированное окружение пока находятся на свободе или в бегах».

Как сообщало ИА Newstes, представители семьи бывшего главы Комитета государственных доходов (налоговый и таможенный орган республики) и экс-министра финансов Армении Гагика Хачатряна по самым разным поводам в ответ на выступления премьер-министра Никола Пашиняна о том, что награбленное коррумпированными должностными лицами, в том числе Гагиком Хачатряном и его семьёй у государства и народа Армении, должно быть возвращено до копейки, в ходе встреч с различными должностными лицами страны выражала готовность вернуть всё и восстановить нанесённый государству ущерб. Об этом сегодня, 28 апреля, на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь армянского премьера Мане Геворгян, прокомментировав таким образом заявление, распространённое ранее одним из владельцев местной телекоммуникационной компании Ucom, основная доля в которой принадлежит семье Хачатряна.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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