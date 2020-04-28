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«Пример Спарты поучителен»: Путин ответил на призывы жертвовать людьми ради экономики

«Пример Спарты поучителен»: Путин ответил на призывы жертвовать людьми ради экономики

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Президент Владимир Путин, обращаясь к гражданам во вторник по итогам совещания с главами регионов, заявил о недопустимости сценария, при котором в условиях эпидемии коронавируса придется жертвовать людьми ради спасения экономики.

Глава государства обратил внимание на звучащие в России и мире призывы думать в первую очередь об экономике, не беря в расчет риски, что кто-то заболеет или умрет. «Словом, предлагается закон естественного отбора, где каждый — за себя», — сказал он, отметив, что такое могло быть в первобытные времена.

«Те, кто сейчас предлагает пожертвовать людьми, оставить их на произвол судьбы, по сути, призывают вернуться к дикости и варварству. Говорят, что в Древней Спарте больных, увечных детей сбрасывали со скалы Тайгет, правда, сегодня историки, археологи полагают, что это только легенда, миф. Но мы знаем, что общество Спарты действительно было построено на жестких порядках, однако ей это не помогло, и в конечном счете она утратила свою государственность», — сказал Путин, подчеркнув, что «история поучительная».

Президент считает, что страна обязательно одолеет ситуацию с коронавирусом, после чего поднимет экономику. «(Мы) обязательно поддержим тех, кто потерял работу, достаток, кому сейчас непросто, подставим плечо пострадавшим предприятиям, поможем им сохранить рабочие места, снова встать на ноги», — сказал он, пообещав такие меры поддержки постоянно дополнять и расширять.

Путин подчеркнул, что сейчас любой, даже небольшой, успех в борьбе с эпидемией и каждая спасенная жизнь укрепляют уверенность в победе над пандемией. «Мы заставим ее отступить. Жизнь обязательно наладится. И в наших силах сделать так, чтобы это произошло как можно скорее, чтобы мы не только преодолели нынешние испытания и невзгоды, но и создали надежные условия для будущего развития», — заключил президент.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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