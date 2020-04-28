Путин обсудит с губернаторами ситуацию с коронавирусом
Сегодня, 02:35 Анастасия Иванова
Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание в режиме видеоконференции с главами регионов по ситуации с коронавирусом, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Песков также говорил, что Путин в ближайшие дни может выступить с оценкой ситуации по коронавирусу в стране.
Оценка ситуации
О том, что Путин 28 апреля озвучит "меры как ограничительного характера, так и экономические меры по контролю за текущей ситуацией" ранее сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
По материалам: ria.ru