Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Путин обсудит с губернаторами ситуацию с коронавирусом

Путин обсудит с губернаторами ситуацию с коронавирусом
Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание в режиме видеоконференции с главами регионов по ситуации с коронавирусом, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Песков также говорил, что Путин в ближайшие дни может выступить с оценкой ситуации по коронавирусу в стране.

Оценка ситуации

О том, что Путин 28 апреля озвучит "меры как ограничительного характера, так и экономические меры по контролю за текущей ситуацией" ранее сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

В Ливане вспыхнули столкновения между армией и демонстрантами
В Ливане вспыхнули столкновения между армией и демонстрантами
Путин обсудит с губернаторами ситуацию с коронавирусом
Путин обсудит с губернаторами ситуацию с коронавирусом
"Вы че так насвинячили?": москвич отчитал росгвардейцев за кучу мусора на детской площадке
"Вы че так насвинячили?": москвич отчитал росгвардейцев за кучу
Трамп призвал поторопиться с отменой карантина в США
Трамп призвал поторопиться с отменой карантина в США
Кабмин продлил спецобязятельства "Нафтогаза" по поставкам газа населению
Кабмин продлил спецобязятельства "Нафтогаза" по поставкам газа
В ВШЭ заявили о риске обеднения среднего класса в России
В ВШЭ заявили о риске обеднения среднего класса в России
Попова не исключила ослабление режима самоизоляции после майских праздников
Попова не исключила ослабление режима самоизоляции после майских
Кармен Электра вспомнила свой недолгий брак с Деннисом Родманом: "С ним было опасно"
Кармен Электра вспомнила свой недолгий брак с Деннисом Родманом: "С
Что смотреть онлайн 28 апреля. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 28 апреля. Расписание трансляций
В Госдуме назвали единственный способ победить коронавирус
В Госдуме назвали единственный способ победить коронавирус
Предсказано обеднение среднего класса в России
Предсказано обеднение среднего класса в России
На онлайн-платформе STAY покажут спектакль о жизни Стива Джобса
На онлайн-платформе STAY покажут спектакль о жизни Стива Джобса

Топ на сегодня

В России за сутки обнаружен 6361 случай заражения COVID-19
В России за сутки обнаружен 6361 случай заражения COVID-19
Бодался Глазьев с ЦБ: старые споры об отсутствующей экономической политике
Бодался Глазьев с ЦБ: старые споры об отсутствующей экономической
Китай намекнул на плохие последствия из-за расследования по коронавирусу
Китай намекнул на плохие последствия из-за расследования по
Нас свергли за то, что мы хотели закрыть биолаборатории Пентагона — Азаров
Нас свергли за то, что мы хотели закрыть биолаборатории Пентагона —
Лавров: важно не допустить пересмотра итогов Второй мировой войны
Лавров: важно не допустить пересмотра итогов Второй мировой войны

Еще по теме

Путин обсудит с главами двух регионов борьбу с коронавирусом
Путин проведет совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом
Путин обсудит с правительством ситуацию с коронавирусом
Путин может провести очередное совещание с губернаторами