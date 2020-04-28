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Путин отметил роль законодательной власти в решении ключевых задач страны

Путин отметил роль законодательной власти в решении ключевых задач страны
Президент России Владимир Путин в поздравлении с днем российского парламентаризма отметил, что законодательные органы РФ играют огромную роль в решении ключевых задач, стоящих перед страной, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

День российского парламентаризма ежегодно отмечается 27 апреля. В этот день в 1906 году начала свою работу первая Государственная Дума России.

# Политика
По материалам: ria.ru

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