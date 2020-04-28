Путин постоянно получает доклады о ситуации с коронавирусом

Алексей Вольцев

Президент России Владимир Путин постоянно получает доклады от всех ведомств о ситуации с коронавирусом, в том числе и о мнении вирусологов, что ограничения нельзя снимать до 12 мая, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты спросили Пескова, доложила ли вице-премьер Татьяна Голикова Путину, что, по мнению вирусологов, нельзя снимать ограничения из-за коронавируса до 12 мая.

“Разумеется, президент постоянно получает доклады от всех ведомств, которые работают: от штаба, от руководителя правительства”, - ответил он журналистам.

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