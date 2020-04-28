Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Путин постоянно получает доклады о ситуации с коронавирусом

Путин постоянно получает доклады о ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин постоянно получает доклады от всех ведомств о ситуации с коронавирусом, в том числе и о мнении вирусологов, что ограничения нельзя снимать до 12 мая, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты спросили Пескова, доложила ли вице-премьер Татьяна Голикова Путину, что, по мнению вирусологов, нельзя снимать ограничения из-за коронавируса до 12 мая.

“Разумеется, президент постоянно получает доклады от всех ведомств, которые работают: от штаба, от руководителя правительства”, - ответил он журналистам.


стопкоронавирус.рф.
# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Убывающая Луна в мае 2020 года: что можно делать и что нельзя
Убывающая Луна в мае 2020 года: что можно делать и что нельзя
В России выявлено 6411 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявлено 6411 новых случаев заражения коронавирусом
Трамп отказался брать ответственность за пьющих санитайзеры людей
Трамп отказался брать ответственность за пьющих санитайзеры людей
Путин постоянно получает доклады о ситуации с коронавирусом
Путин постоянно получает доклады о ситуации с коронавирусом
Мариам Мерабова рассказала о своем участии в марафоне Doctor Jazz Party
Мариам Мерабова рассказала о своем участии в марафоне Doctor Jazz
Выбран новый ведущий «Модного приговора» вместо болевшего в Коммунарке Васильева
Выбран новый ведущий «Модного приговора» вместо болевшего в
Кристен Стюарт покрасила волосы в оранжевый цвет
Кристен Стюарт покрасила волосы в оранжевый цвет
Агата Муцениеце – Павлу Прилучному: «Прости, что не уберегла»
Агата Муцениеце – Павлу Прилучному: «Прости, что не уберегла»
Россиянам рассказали о многомиллионных запасах масок в магазинах
Россиянам рассказали о многомиллионных запасах масок в магазинах
Шесть признаков самосглаза: как понять, что вы себе вредите
Шесть признаков самосглаза: как понять, что вы себе вредите
Академик Тотолян: Если иммунитет не вырабатывается, смысла в вакцинации нет
Академик Тотолян: Если иммунитет не вырабатывается, смысла
Мировой экономике предрекли тяжелейшие времена из-за коронавируса
Мировой экономике предрекли тяжелейшие времена из-за коронавируса

Топ на сегодня

Бодался Глазьев с ЦБ: старые споры об отсутствующей экономической политике
Бодался Глазьев с ЦБ: старые споры об отсутствующей экономической
Китай намекнул на плохие последствия из-за расследования по коронавирусу
Китай намекнул на плохие последствия из-за расследования по
Лавров: важно не допустить пересмотра итогов Второй мировой войны
Лавров: важно не допустить пересмотра итогов Второй мировой войны
В Испании со 2 мая разрешат прогулки. Число новых и летальных случаев COVID-19 упало до минимума за апрель
В Испании со 2 мая разрешат прогулки. Число новых и летальных случаев
«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме
«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме

Еще по теме

Президент Путин прибыл в больницу в Коммунарке
Путину постоянно докладывают о расследовании авиакатастрофы под Москвой
Путин проведет совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом
Скромный новогодний стол и доклады от спецслужб, — как президент РФ встретит Новый год