Путин проведет совещание по теме паводков и природных пожаров

Лидия Мартынова

Президент России Владимир Путин в понедельник в режиме видеоконференции проведет совещание по вопросам паводков и пожаров в ряде регионов страны, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Сегодня президент в режиме видеоконференции будет заниматься вопросами паводков, пожаров в субъектах РФ. Естественно, будет профильный доклад министра ЧС Евгения Зиничева", - сказал Песков.