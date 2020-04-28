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Путин проведет совещание по теме паводков и природных пожаров

Путин проведет совещание по теме паводков и природных пожаров
Президент России Владимир Путин в понедельник в режиме видеоконференции проведет совещание по вопросам паводков и пожаров в ряде регионов страны, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Сегодня президент в режиме видеоконференции будет заниматься вопросами паводков, пожаров в субъектах РФ. Естественно, будет профильный доклад министра ЧС Евгения Зиничева", - сказал Песков.

# Политика
По материалам: ria.ru

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