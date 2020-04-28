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Путин: у регионов должно сохраняться пространство для маневра

Путин: у регионов должно сохраняться пространство для маневра
У регионов должно сохраняться пространство для маневра и гибких решений в ситуации с коронавирусом, заявил президент РФ Владимир Путин.


"У них (регионов - прим. ред.), как и прежде, должно сохраняться пространство для маневра, для гибких самостоятельных решений для того, чтобы принимать их адекватно обстановке на местах, сверяясь с мнением специалистов. В каких-то регионах жесткий режим необходимо будет пока сохранить или даже усилить, а в каких-то, конечно, с учетом всех рисков - двигаться в сторону его смягчения", - сказал Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ, кадры которого были показаны в эфире канала "Россия 24".

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# Политика
По материалам: ria.ru

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