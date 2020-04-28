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Путин в третий раз выступит с обращением к россиянам по коронавирусу

Путин в третий раз выступит с обращением к россиянам по коронавирусу

Сегодня, 28 апреля, президент РФ Владимир Путин планирует выступить с обращением к гражданам России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Выступление планируется во время совещания с главами регионов.

«Действительно, у президента Путина запланировано большое выступление, это действительно так», — сказал Песков.

Он не стал анонсировать никаких заявлений, призвав дождаться самого совещания, которое ожидается в период с 15:00—16:00 по московскому времени.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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