Путин в третий раз выступит с обращением к россиянам по коронавирусу

Влада Некрасова

Сегодня, 28 апреля, президент РФ Владимир Путин планирует выступить с обращением к гражданам России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Выступление планируется во время совещания с главами регионов.

«Действительно, у президента Путина запланировано большое выступление, это действительно так», — сказал Песков.

Он не стал анонсировать никаких заявлений, призвав дождаться самого совещания, которое ожидается в период с 15:00—16:00 по московскому времени.