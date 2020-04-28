Пылающие объекты падают с неба в разных уголках мира

Вадим Карасев

С разных уголков земли приходят сообщения о странных пылающих объектах в небе. Очевидцы делятся снимками загадочных аномалий, которые не находят объяснения.

В апреле этого года непонятные объекты наблюдали в США, Великобритании. Канаде, Исландии и многих других странах мира. Обычно такие явления объясняют инверсионными следами самолетов, подсвеченными солнечным светом. Однако эти объекты ведут себя совсем по-другому. Они крупнее любого авиалайнера, к тому же могут корректировать свою траекторию в ходе полета.

Нельзя объяснить пылающие следы в небе и падением метеоритов. Очевидцы рассказывают, что они входят в атмосферу парами и при этом совершают резкие маневры.

Уфологи связывают подобные явления с инопланетной деятельностью. Они считают, что на Землю совершают посадку некие неопознанные летательные аппараты, которые создают на нашей планете опорные базы внеземной цивилизации, пишет earth-chronicles.ru.

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