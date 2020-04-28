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России предрекли скорый выход на плато по коронавирусу

России предрекли скорый выход на плато по коронавирусуФото: Александра Аникеева / Reuters

Россия приблизилась к выходу на плато заражаемости коронавирусом, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.

По его словам, ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется, и через пару недель можно ожидать снижения числа новых случаев. Так, в последнюю неделю число новых случаев инфицирования колеблется то в большую, то в меньшую сторону — от 5,8 до 6,1 тысячи заражений. При этом показатель впервые превысил 6 тысяч еще 19 апреля, напомнил Лукашев.

«Мы не рвемся в безоблачную высь с этими заболеваниями, с частотой заболеваний, и где-то примерно мы близко к плато. Я думаю, что через пару недель, наверное, мы будем наблюдать и снижение», — резюмировал он.

27 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Россия должна выйти на плато по коронавирусу к середине мая. По его словам, «в первый месяц лета станет полегче». В тот же день Всемирная организация здравоохранения заметила снижение темпов распространения коронавируса в Москве.

Число зараженных в России достигло 87 147. За последние сутки зафиксировали 6198 новых случаев заражения. С начала эпидемии COVID-19 умерли 794 человека, 7346 пациентов вылечились.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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